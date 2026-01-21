Рейтинг@Mail.ru
Из-за атаки БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 21.01.2026 (обновлено: 04:09 21.01.2026)
Из-за атаки БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек
Из-за атаки БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в Тахтамукайском районе Адыгеи, где из-за прилета БПЛА загорелся жилой дом, погибших нет, сообщил в Telegram-канале глава республики... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:30:00+03:00
2026-01-21T04:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тахтамукайский район
республика адыгея
мурат кумпилов
тахтамукайский район
республика адыгея
Из-за атаки БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек

Из-за атаки БПЛА на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Восемь человек пострадали в Тахтамукайском районе Адыгеи, где из-за прилета БПЛА загорелся жилой дом, погибших нет, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
"В результате вражеской атаки в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, в том числе один ребенок", — написал Кумпилов.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
01:19
Он уточнил, что в больницы доставили семь пострадавших, их жизни вне опасности. Двух пострадавших планируется перевезти на лечение в Краснодар.
По предварительной информации, сгорели 15 автомобилей, повреждены еще 25.
Глава Адыгее пообещал помощь всем нуждающимся. В поселке разворачивают ПВР.
Ранее глава республики сообщал о прилете БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи. Начался пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Кубани рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА
02:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТахтамукайский районРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
