На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два частных дома - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 21.01.2026
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два частных дома
Два частных дома повреждены из-за атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
приморско-ахтарск
краснодарский край
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два частных дома

В Приморско-Ахтарске из-за атаки БПЛА повреждены два частных дома

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два частных дома повреждены из-за атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.
Приморско-Ахтарске обломки БПЛА повредили два частных дома. Пострадавших нет. В результате падения фрагментов беспилотника в двух частных домах выбило стекла", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
На месте работают оперативные и специальные службы.
Афипский НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
