На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два частных дома
Два частных дома повреждены из-за атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 21.01.2026
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два частных дома
