БПЛА нанесли ущерб энергетической инфраструктуре в Орловской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 21.01.2026 (обновлено: 01:48 21.01.2026)
БПЛА нанесли ущерб энергетической инфраструктуре в Орловской области
БПЛА нанесли ущерб энергетической инфраструктуре в Орловской области - РИА Новости, 21.01.2026
БПЛА нанесли ущерб энергетической инфраструктуре в Орловской области
Орловская область остается под атакой ВСУ, незначительные повреждения получили объекты ТЭК, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
орел
орловская область
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://ria.ru/20260120/pvo-2069173540.html
орел
орловская область
БПЛА нанесли ущерб энергетической инфраструктуре в Орловской области

Клычков: БПЛА нанесли ущерб энергетической инфраструктуре в Орловской области

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Орловская область остается под атакой ВСУ, незначительные повреждения получили объекты ТЭК, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«
"Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он добавил, что повреждения получили несколько домов и личных автомобилей в Орле и других муниципалитетах.
В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов Орла возникли проблемы с водой и светом, последствия устраняются.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ПВО отразила атаку БПЛА в Белгородской области
Вчера, 22:36
 
Специальная военная операция на УкраинеОрелОрловская областьАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
