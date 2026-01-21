https://ria.ru/20260121/bpl-2069340021.html
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Адыгее построили в 2020 году
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Адыгее построили в 2020 году
Шестиэтажный жилой дом в Адыгее, поврежденный в результате атаки БПЛА, был построен в 2020 году, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Шестиэтажный жилой дом в Адыгее, поврежденный в результате атаки БПЛА, был построен в 2020 году, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов
сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе
, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, шестиэтажный дом был построен в 2020 году, в нем расположено более 80 квартир. Поврежденная из-за последствий атаки беспилотника многоэтажка имеет перекрытия из сборного железобетонного настила и кирпичные стены. Физический износ дома оценивался как нулевой.