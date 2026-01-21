Поврежденный при атаке БПЛА дом в Адыгее построили в 2020 году

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Шестиэтажный жилой дом в Адыгее, поврежденный в результате атаки БПЛА, был построен в 2020 году, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, шестиэтажный дом был построен в 2020 году, в нем расположено более 80 квартир. Поврежденная из-за последствий атаки беспилотника многоэтажка имеет перекрытия из сборного железобетонного настила и кирпичные стены. Физический износ дома оценивался как нулевой.