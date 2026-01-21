Рейтинг@Mail.ru
Мать пропавшего пловца Свечникова пожаловалась на организаторов заплыва
15:04 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/bosfor-2069325793.html
Мать пропавшего пловца Свечникова пожаловалась на организаторов заплыва
Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников, Домодедово (аэропорт)
Мать пропавшего пловца Свечникова пожаловалась на организаторов заплыва

РИА Новости: организаторы заплыва через Босфор оставили требования безопасности

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Организаторы заплыва через Босфорский пролив, в ходе которого, предположительно, погиб российский пловец Николай Свечников, не изменили требования безопасности к следующему мероприятию, рассказала РИА Новости его мать Галина Свечникова.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе прошлого года - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать
10:14
"Я сейчас смотрела их требования, изменений нет, все будет так, как и в прошлом заплыве. За человеком не следят, у них задача только сфотографировать, отследить старт и финиш. В середине пути они за человеком не смотрят", - сказала она.
По ее словам, на три тысячи пловцов приходится порядка 60 лодок с наблюдателями.
Как рассказал ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
В среду утром родители Свечникова отправились из московского аэропорта "Домодедово" в Стамбул для прохождения ДНК-теста, чтобы идентифицировать найденное накануне в Босфоре тело.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников, участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Найденное в Босфоре тело, которое может принадлежать российскому пловцу Свечникову - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, утверждают турецкие СМИ
12:38
 
