Семья Свечникова рассмотрит вопрос о награде для обнаруживших тело

СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Семья российского пловца Николая Свечникова рассмотрит вопрос о выплате награды для обнаруживших тело пловца, если подтвердится, что найденное в Босфоре тело именно его, сообщила РИА Новости родственница пловца Алена Караман.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове , сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ Стамбуле . Караман ранее сообщила РИА Новости, что уверена на 99% в том, что найденное в Босфоре тело принадлежит Николаю, она узнала гидрокостюм.

"Мы еще не обсуждали этот вопрос. Кто-то говорит, что тело в Босфоре нашли сотрудники службы, занимавшейся очисткой моря, кто-то пишет, что какой-то человек увидел его с берега. Мне не сообщили подробно, кто нашел. Почитаем информацию, убедимся в том, что это Николай, и если человек заслуживает – то, наверное, дадут награду", - сообщила Караман.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

Мать Свечникова Галина в ноябре объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей на тот момент) тому, кто предоставит новую достоверную информацию о судьбе ее сына.