Найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, утверждают турецкие СМИ

"Установлено, что направленное для вскрытия в судмедэкспертизу тело в гидрокостюме принадлежит российскому пловцу", — передает AHaber.

Во вторник у берегов района Куручешме в Стамбуле морская полиция извлекла тело мужчины. Это произошло недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе.

Телеканал OdaTV также передает, что на теле был тот же гидрокостюм, что и на 29-летнем россиянине в момент заплыва.