Найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, утверждают турецкие СМИ
12:38 21.01.2026 (обновлено: 14:49 21.01.2026)
Найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, утверждают турецкие СМИ
Обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Николаю Свечникову, утверждают турецкие СМИ. РИА Новости, 21.01.2026
Найденное в Босфоре тело, которое может принадлежать российскому пловцу Свечникову
В Босфоре нашли тело утонувшего мужчины, погибшим может быть пропавший без вести пловец из России, Николай Свечников. Он пропал в августе прошлого года, участвуя в заплыве "Босфор-2025". Очевидцы отмечали, что Свечников был в воде, но до финиша не добрался. Его родственники отправились в Турцию на опознание тела. Подписывайтесь на Радио Sputnik в Telegram | MAX
СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Николаю Свечникову, утверждают турецкие СМИ.
"Установлено, что направленное для вскрытия в судмедэкспертизу тело в гидрокостюме принадлежит российскому пловцу", — передает AHaber.
Семья Свечникова будет судиться с турецкими СМИ
Во вторник у берегов района Куручешме в Стамбуле морская полиция извлекла тело мужчины. Это произошло недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе.

Корреспондент AHaber заявил, что сейчас якобы уже берут ДНК-тест у членов его семьи, хотя, по данным РИА Новости, они еще не прилетели в Стамбул. При этом родственницу Алену Караман не допустили к телу и лишь показали несколько фотографий.
Телеканал OdaTV также передает, что на теле был тот же гидрокостюм, что и на 29-летнем россиянине в момент заплыва.
Кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу заметили лишь спустя несколько часов.
Как рассказала РИА Новости мать пловца Галина, татуировки на найденном в Босфоре теле схожи с теми, что были у ее сына. Родители прибудут в Стамбул в среду для опознания и ДНК-теста.
Родственница Свечникова на 99% уверена, что в Босфоре найдено его тело
