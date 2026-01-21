Найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, утверждают турецкие СМИ

СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Николаю Свечникову, утверждают турецкие СМИ.
«
"Установлено, что направленное для вскрытия в судмедэкспертизу тело в гидрокостюме принадлежит российскому пловцу", — передает AHaber.
Во вторник у берегов района Куручешме в Стамбуле морская полиция извлекла тело мужчины. Это произошло недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе.
Корреспондент AHaber заявил, что сейчас якобы уже берут ДНК-тест у членов его семьи, хотя, по данным РИА Новости, они еще не прилетели в Стамбул. При этом родственницу Алену Караман не допустили к телу и лишь показали несколько фотографий.
Телеканал OdaTV также передает, что на теле был тот же гидрокостюм, что и на 29-летнем россиянине в момент заплыва.
Кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу заметили лишь спустя несколько часов.
Как рассказала РИА Новости мать пловца Галина, татуировки на найденном в Босфоре теле схожи с теми, что были у ее сына. Родители прибудут в Стамбул в среду для опознания и ДНК-теста.