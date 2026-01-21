Рейтинг@Mail.ru
11:13 21.01.2026
Суд оставил в СИЗО депутата ДНР Бондаренко, обвиняемую в растрате
Мосгорсуд оставил в СИЗО депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко, обвиняемую в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
донецкая народная республика
московский городской суд
москва
курская областная дума
курская область
происшествия, донецкая народная республика, московский городской суд, москва, курская областная дума, курская область
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Московский городской суд, Москва, Курская областная Дума, Курская область
© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТатьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко, обвиняемую в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд.
До этого арест фигурантки был продлен до 24 февраля.
Как заявил во время сегодняшнего заседания адвокат, Бондаренко исключительно положительно характеризуется, имеет грамоты, награды, а также многочисленные благодарности от участников СВО. Она, по подсчетам защиты, помогла доставить российским военнослужащим гуманитарную помощь и технику на 200 миллионов рублей. Адвокат просил суд апелляционной инстанции изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест или залог в размере 5 миллионов рублей.
Прокурор настаивал на законности решения суда и немотивированности жалобы защиты.
Ранее РИА Новости из судебных материалов узнало, что имущество Бондаренко арестовано, она "активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений". Знакомый с ходом расследования источник сообщил РИА Новости, что она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области, арест наложен на несколько десятков незастроенных земельных участков.
Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко в начале октября 2025 года, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко утверждала, что ее оговорили, указав, что с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей". Защита фигурантки утверждает, что ее вина не доказана.
Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств - 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский.
Синьговский заключил сделку со следствием и получил четырехлетний срок. Васильева в конце декабря 2025 года приговорили к 5,5 годам, он также сотрудничал со следствием и признал вину в полном объеме.
