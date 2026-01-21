Суд оставил в СИЗО депутата ДНР Бондаренко, обвиняемую в растрате

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко, обвиняемую в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд.

До этого арест фигурантки был продлен до 24 февраля.

Как заявил во время сегодняшнего заседания адвокат, Бондаренко исключительно положительно характеризуется, имеет грамоты, награды, а также многочисленные благодарности от участников СВО. Она, по подсчетам защиты, помогла доставить российским военнослужащим гуманитарную помощь и технику на 200 миллионов рублей. Адвокат просил суд апелляционной инстанции изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест или залог в размере 5 миллионов рублей.

Прокурор настаивал на законности решения суда и немотивированности жалобы защиты.

Ранее РИА Новости из судебных материалов узнало, что имущество Бондаренко арестовано, она "активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений". Знакомый с ходом расследования источник сообщил РИА Новости, что она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области , арест наложен на несколько десятков незастроенных земельных участков.

Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко в начале октября 2025 года, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.

В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики , заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.

Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко утверждала, что ее оговорили, указав, что с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей". Защита фигурантки утверждает, что ее вина не доказана.

Бондаренко - уроженка Курска , была избрана в парламент ДНР в 2023 году.

Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств - 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский.