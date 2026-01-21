https://ria.ru/20260121/boli-2069202429.html
Врач назвала неочевидную причину головной боли
Врач назвала неочевидную причину головной боли
Причиной головной боли может стать не мытая в течение длительного времени кожа головы, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением... РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Причиной головной боли может стать не мытая в течение длительного времени кожа головы, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
"Не мытая в течение длительного времени кожа головы может стать причиной головной боли. Это связано с накоплением кожного сала, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и загрязнений, которые раздражают нервные окончания и ухудшают микроциркуляцию", - сказала Сысоева.
Врач отметила, что регулярное и правильное мытье головы способствует поддержанию здоровья кожи, снижает риск воспалительных и грибковых заболеваний, улучшает общее самочувствие и концентрацию внимания. В то же время, чрезмерно частое мытье агрессивными средствами может нарушать защитный барьер кожи и приводить к сухости и раздражению.