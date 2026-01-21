Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала неочевидную причину головной боли - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/boli-2069202429.html
Врач назвала неочевидную причину головной боли
Врач назвала неочевидную причину головной боли - РИА Новости, 21.01.2026
Врач назвала неочевидную причину головной боли
Причиной головной боли может стать не мытая в течение длительного времени кожа головы, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T04:26:00+03:00
2026-01-21T04:26:00+03:00
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817222712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92c03d87b94a67a35f01532370f4560a.jpg
https://ria.ru/20260120/vrach-2068944503.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817222712_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c05a03759e6a660d22c424ae41a18166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
Врач назвала неочевидную причину головной боли

РИА Новости: причиной головной боли может стать не мытая кожа головы

© Фото : Freepik / karlyukavУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Freepik / karlyukav
Уставшая девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Причиной головной боли может стать не мытая в течение длительного времени кожа головы, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
"Не мытая в течение длительного времени кожа головы может стать причиной головной боли. Это связано с накоплением кожного сала, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и загрязнений, которые раздражают нервные окончания и ухудшают микроциркуляцию", - сказала Сысоева.
Врач отметила, что регулярное и правильное мытье головы способствует поддержанию здоровья кожи, снижает риск воспалительных и грибковых заболеваний, улучшает общее самочувствие и концентрацию внимания. В то же время, чрезмерно частое мытье агрессивными средствами может нарушать защитный барьер кожи и приводить к сухости и раздражению.
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Врач рассказала, кто подвержен влиянию магнитных бурь
Вчера, 08:57
 
Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала