Врач назвала неочевидную причину головной боли

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Причиной головной боли может стать не мытая в течение длительного времени кожа головы, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

"Не мытая в течение длительного времени кожа головы может стать причиной головной боли. Это связано с накоплением кожного сала, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и загрязнений, которые раздражают нервные окончания и ухудшают микроциркуляцию", - сказала Сысоева.