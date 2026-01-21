Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ликвидировали группу боевиков ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 21.01.2026
Российские военные ликвидировали группу боевиков ВСУ под Константиновкой
Российские военные ликвидировали группу боевиков ВСУ под Константиновкой
Российские военные ликвидировали группу боевиков ВСУ под Константиновкой

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении поразили опорный пункт ВСУ и ликвидировали не менее трех боевиков, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Ворон".
По словам "Ворона", удар был нанесен серией точных сбросов по позициям противника.
"В среднем пять самодельных фугасов хватает, чтобы уничтожить опорный пункт при точных попаданиях. В этот раз в укрытии находились четыре человека. Один сразу выбежал, после чего противник попытался провести эвакуацию. Трех боевиков ликвидировали точно", - рассказал собеседник агентства.
