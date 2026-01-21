Российские военные ликвидировали группу боевиков ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении поразили опорный пункт ВСУ и ликвидировали не менее трех боевиков, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Ворон".

"В среднем пять самодельных фугасов хватает, чтобы уничтожить опорный пункт при точных попаданиях. В этот раз в укрытии находились четыре человека. Один сразу выбежал, после чего противник попытался провести эвакуацию. Трех боевиков ликвидировали точно", - рассказал собеседник агентства.