Раскрыто, когда отсутствие платежей по ЖКХ повышает риск блокировки карты

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отсутствие платежей за услуги ЖКХ с чьей-то конкретной карты не может стать поводом для подозрений и даже блокировки. Однако вкупе с другими признаками это может обернуться против клиента, рассказал агентству “Прайм” эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«
"Банк может насторожиться, если карту фактически только пополняют, а обычных трат (магазины, аптеки, проезд и т.п.) нет. Редкие оплаты и отсутствие обычной финансовой активности повышает вероятность того, что картой пользуются не по назначению. А, например, для дропперства: обналичивания через посредников”, — пояснил он.
Ни один закон, регулирующий основания для блокировки карты, не требует, чтобы с нее платили за “коммуналку”. Однако из-за роста мошенничества банки стали пристальнее следить за клиентами, особенно если у них отмечена подозрительная активность.
Поэтому лучше заранее подготовить документы, доказывающие происхождение денег, иметь внятное объяснение своих переводов и предупредить банк, если планируется какая-то необычная операция. А для надежности можно настроить автоплатеж ЖКХ через приложение, советует Бондарь.
Юрист объяснил, какие переводы на карту лучше не принимать
10 января, 02:17