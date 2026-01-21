Рейтинг@Mail.ru
03:18 21.01.2026
Раскрыто, когда отсутствие платежей по ЖКХ повышает риск блокировки карты
Раскрыто, когда отсутствие платежей по ЖКХ повышает риск блокировки карты
Отсутствие платежей за услуги ЖКХ с чьей-то конкретной карты не может стать поводом для подозрений и даже блокировки. Однако вкупе с другими признаками это... РИА Новости, 21.01.2026
дмитрий бондарь, экономика, жкх
Дмитрий Бондарь, Экономика, ЖКХ
Раскрыто, когда отсутствие платежей по ЖКХ повышает риск блокировки карты

Бондарь: отсутствие трат по карте при ее пополнении может привести к блокировке

© Depositphotos.com / Ivan KrukМужчина держит в руках банковскую карту
Мужчина держит в руках банковскую карту - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Мужчина держит в руках банковскую карту. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отсутствие платежей за услуги ЖКХ с чьей-то конкретной карты не может стать поводом для подозрений и даже блокировки. Однако вкупе с другими признаками это может обернуться против клиента, рассказал агентству “Прайм” эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«

"Банк может насторожиться, если карту фактически только пополняют, а обычных трат (магазины, аптеки, проезд и т.п.) нет. Редкие оплаты и отсутствие обычной финансовой активности повышает вероятность того, что картой пользуются не по назначению. А, например, для дропперства: обналичивания через посредников”, — пояснил он.

Ни один закон, регулирующий основания для блокировки карты, не требует, чтобы с нее платили за “коммуналку”. Однако из-за роста мошенничества банки стали пристальнее следить за клиентами, особенно если у них отмечена подозрительная активность.
Поэтому лучше заранее подготовить документы, доказывающие происхождение денег, иметь внятное объяснение своих переводов и предупредить банк, если планируется какая-то необычная операция. А для надежности можно настроить автоплатеж ЖКХ через приложение, советует Бондарь.
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Юрист объяснил, какие переводы на карту лучше не принимать
10 января, 02:17
 
