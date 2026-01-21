Песков заявил о системной проблеме для малого бизнеса

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наличие системной проблемы для малого бизнеса в России, которая не была принята во внимание при подготовке налоговых изменений, очевидно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что действительно есть системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались, это очевидно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности поддержки малого бизнеса - такого, как подмосковная пекарня "Машенька", - на фоне последних налоговых изменений.

Как ожидают в Кремле, этот вопрос будет поднят в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов в ходе прямой линии в конце прошлого года задал Путину вопрос о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.

Президент тогда отметил, что в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.

Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.