Песков назвал тему, которую Путин обсудит на совещании с правительством

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.