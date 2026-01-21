Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал тему, которую Путин обсудит на совещании с правительством
13:12 21.01.2026 (обновлено: 14:08 21.01.2026)
Песков назвал тему, которую Путин обсудит на совещании с правительством
Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с... РИА Новости, 21.01.2026
россия, экономика, дмитрий песков, владимир путин, правительство рф
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Правительство РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
"И да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться на совещании Путина с кабмином вопрос о дополнительных мерах поддержки такому малому бизнесу, как пекарня "Машенька".
Россия Экономика Дмитрий Песков Владимир Путин Правительство РФ
 
 
