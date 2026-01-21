Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как защитить бизнес от киберугроз - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/biznes-2069253466.html
В МВД рассказали, как защитить бизнес от киберугроз
В МВД рассказали, как защитить бизнес от киберугроз - РИА Новости, 21.01.2026
В МВД рассказали, как защитить бизнес от киберугроз
Разделение цифрового пространства, использование лицензионных антивирусов и двухфакторной аутентификации – немногие из мер, которые помогут предпринимателям... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:56:00+03:00
2026-01-21T10:56:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_cd04f77035df25b0368fbf48681954e7.jpg
https://ria.ru/20260120/mvd-2068946063.html
https://ria.ru/20260110/mvd-2067137352.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d178c5fcfcebafdf208da5e89661eb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В МВД рассказали, как защитить бизнес от киберугроз

В МВД назвали способы защитить бизнес от киберугроз

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Разделение цифрового пространства, использование лицензионных антивирусов и двухфакторной аутентификации – немногие из мер, которые помогут предпринимателям защитить свой бизнес от киберугроз, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве подчеркнули, что большинство инцидентов можно предотвратить своевременным внедрением базовых мер безопасности.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
МВД рассказало, как обезопасить аккаунт на "Госуслугах"
Вчера, 09:11
"Разделите личное и рабочее цифровое пространство — используйте для работы отдельное устройство, не устанавливайте на него личные мессенджеры и банковские сервисы. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение - отдайте предпочтение известным российским сервисам", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве рассказали, что также нужно включить двухфакторную аутентификацию везде, а в качестве второго фактора использовать биометрию. Кроме того, важным фактором в защите от киберугроз является своевременное обновление системы, создание резервных копий и замена пароля на альтернативные методы входа.
Также в МВД рассказали, что важным нюансом при защите от киберугроз является работа с сотрудниками, их информирование и определение порядка действий при локализации инцидента.
"Подготовьтесь к инциденту заранее — определите порядок действий сотрудников и роли при его локализации. Проводите информирование – разъясняйте сотрудникам признаки фишинга, применяемые злоумышленниками манипуляции и базовые принципы киберпреступности", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что важно обеспечить подотчётность сотрудников — создавать для них отдельные учётные записи, разграничивать права доступа, оперативно отключать уволенных сотрудников.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В МВД рассказали, что делать, если пользователь попался на фишинг
10 января, 16:51
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала