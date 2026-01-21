Стала известна цена самого дорогого билета бизнес-класса в России

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Самый дорогой билет бизнес-класса в прошлом году для командированного сотрудника был приобретен из Москвы во Владивосток в период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), он стоил 671 тысячу рублей, показало исследование компании "Аэроклуб", которое есть у РИА Новости.

"Бизнес-класс остается инструментом точечного использования: его выбирают для ключевых сотрудников, сложных маршрутов и командировок, где важно сохранить работоспособность сотрудника. Мы видим, что интерес к этому сегменту сохраняется прежде всего при бронировании длительных рейсов", – прокомментировала итоги прошлого года управляющий директор компании "Аэроклуб" Юлия Липатова.