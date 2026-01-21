Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN
17:31 21.01.2026
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN - РИА Новости, 21.01.2026
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN
технологии, билайн, youtube, общество
Технологии, Билайн, YouTube, Общество
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN

РИА Новости: "Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN

Логотип компании "Билайн". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Некоторые пользователи "Билайна" получили доступ к просмотру YouTube без VPN из-за внутреннего тестирования "Билайна", сейчас этот доступ закрыт, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее в приложении оператора появилась возможность смотреть YouTube без VPN.
"Сервис проходил тестирование в закрытом контуре компании. В какой-то момент он стал кратковременно доступен для ограниченного числа абонентов в коммерческой сети. На текущий момент доступ к сервису закрыт", - сообщили в компании.
Билайн занял первую позицию по качеству мобильного интернета на трассе М-11
20 января, 10:26
 
