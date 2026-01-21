https://ria.ru/20260121/bilayn-2069372622.html
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN
Некоторые пользователи "Билайна" получили доступ к просмотру YouTube без VPN из-за внутреннего тестирования "Билайна", сейчас этот доступ закрыт, рассказали РИА РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:31:00+03:00
