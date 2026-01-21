"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Слово "безвиз", которое стало словом года в туризме в прошлом году, имеет шанс сохранить этот титул и в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.