Рейтинг@Mail.ru
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:43 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/bezviz-2069355707.html
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году - РИА Новости, 21.01.2026
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
Слово "безвиз", которое стало словом года в туризме в прошлом году, имеет шанс сохранить этот титул и в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:43:00+03:00
2026-01-21T16:43:00+03:00
туризм
россия
китай
саудовская аравия
владимир путин
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
никита кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_447d3f4ae3f2bc5119b8763249a93aae.jpg
https://ria.ru/20260121/afrika-2069140468.html
https://ria.ru/20260120/rossiyane-2069028024.html
россия
китай
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c35cf50e3cbc831bcb28f738bec8b34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, саудовская аравия, владимир путин, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году

РИА Новости: "безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заграничные паспорта . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Слово "безвиз", которое стало словом года в туризме в прошлом году, имеет шанс сохранить этот титул и в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Неудивительно, что словом года стал "безвиз". Россия предприняла ряд беспрецедентных шагов, о которых туристическая индустрия не могла даже мечтать. И, насколько я знаю, в 2026 году это слово также имеет все шансы стать словом года, потому что есть планы относительно и других стран", - сказала Ломидзе.
Туристка кормит жирафа в Кении - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Мечтая об Африке: что и за какую цену можно посмотреть на континенте
Вчера, 08:00
По ее словам, в туризме любая отмена ограничений на въезд в страну дает практически мгновенный эффект. "По опыту предыдущих лет можно сказать, что отмена виз сразу увеличивает потоки минимум на 15-30%, а иногда в 2-3 раза, в зависимости от конъюнктуры. Безусловно, это окажет самое положительное влияние на въездной туризм", - сказала глава АТОР.
"Мы ожидаем увеличения туристического потока из Китая минимум на 15-30%, а с Саудовской Аравией еще даже до отмены виз, просто на базе запуска прямого авиасообщения, туристический поток вырос больше чем на 30%. И эта тенденция только усилится", - заключила она.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз. Как заявлял в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, оно вступит в силу к концу февраля-началу марта 2026 года.
Туристы на причале в Хургаде - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте
20 января, 13:55
 
ТуризмРоссияКитайСаудовская АравияВладимир ПутинМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Никита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала