ПВО ночью уничтожила 75 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 75 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T07:55:00+03:00
