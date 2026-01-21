Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 75 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 21.01.2026 (обновлено: 08:57 21.01.2026)
ПВО ночью уничтожила 75 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 75 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.01.2026
Силы ПВО ночью уничтожили 75 БПЛА ВСУ

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 75 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали больше всего беспилотников противника над Кубанью — 45.
Также российские военные сбили девять дронов над Орловской областью, по три — над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями, один — над Воронежской.
Еще семь целей уничтожили над Черным морем и одну — над акваторией Азовского.
Украинские войска ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы отражают удары ВСУ и в ответ бьют исключительно по военным целям противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
