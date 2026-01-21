ПВО ночью уничтожила 75 украинских беспилотников

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 75 дронов ВСУ над Россией, Вооруженные силы за ночь сбили 75 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.

« "В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали больше всего беспилотников противника над Кубанью — 45.

Также российские военные сбили девять дронов над Орловской областью, по три — над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями, один — над Воронежской.

Еще семь целей уничтожили над Черным морем и одну — над акваторией Азовского.