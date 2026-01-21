Рейтинг@Mail.ru
Новая организация для поддержания мира не нужна, заявила Бербок - РИА Новости, 21.01.2026
13:31 21.01.2026 (обновлено: 13:32 21.01.2026)
Новая организация для поддержания мира не нужна, заявила Бербок
Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок считает, что новая организация для поддержания мира во всем мире не нужна, так как это... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, давос, анналена бербок, дональд трамп, оон
В мире, США, Давос, Анналена Бербок, Дональд Трамп, ООН
Новая организация для поддержания мира не нужна, заявила Бербок

© AP Photo / Rafiq MaqboolАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок считает, что новая организация для поддержания мира во всем мире не нужна, так как это является центральной задачей ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что создаваемый США Совет мира может прийти на замену ООН, поскольку пока организация не очень полезна.
"Уже существует международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание мира во всем мире и международной безопасности. Это Организация Объединенных Наций, в которой по вполне обоснованным причинам все государства мира, независимо от их размера, экономической или военной мощи, имеют место и право голоса", - заявила Бербок агентству DPA в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild
В миреСШАДавосАнналена БербокДональд ТрампООН
 
 
