Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании, ЕС и НАТО - 21.01.2026
12:02 21.01.2026
Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании, ЕС и НАТО
Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании на фоне притязаний США на остров. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, гренландия, дания, сша, анналена бербок, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Анналена Бербок, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗаснеженные горы на острове Гренландия
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Заснеженные горы на острове Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании на фоне притязаний США на остров.
"Существуют различные геополитические интересы и соображения безопасности (в Арктике - ред.), но это никоим образом не является аргументом в пользу того, что гренландцы не принадлежат к Гренландии и что они не являются частью Королевства Дания. Они также остаются гражданами ЕС и членами НАТО и пользуются теми же правами, что и любой другой человек на Земле", - сказала она в среду в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияДанияСШААнналена БербокДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООНЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
