Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании, ЕС и НАТО
Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании на фоне притязаний США на остров. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:02:00+03:00
2026-01-21T12:02:00+03:00
2026-01-21T12:02:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
анналена бербок
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
гренландия
дания
сша
Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании, ЕС и НАТО
Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании на фоне притязаний США