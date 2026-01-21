Белоруссия и Россия обсудили защиту машиностроительного рынка СГ

МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Меры по защите машиностроительного рынка Союзного государства и углубление кооперации обсудили представители Белоруссии и России, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.

"Под руководством (вице-премьера правительства Белоруссии – ред.) Виктора Каранкевича в Гомеле прошла встреча с делегацией ассоциации "Росспецмаш". Белорусская сторона обсудила с российскими партнерами углубление кооперации в машиностроении в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

На встрече был дан новый импульс практическому взаимодействию с гомельскими предприятиями, в частности, ОАО "ГЗЛиН" (Гомельский завод литья и нормалей) и ОАО "Гомсельмаш".

"На повестке - расширение производственной кооперации, выработка совместных мер по защите машиностроительного рынка Союзного государства, обмен кадрами и другие вопросы взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в цехах ГЗЛиНа представителям России рассказали о передовых технологиях, особый интерес вызвала организация труда, компьютеризация и роботизация производства, а также обеспечение экологической безопасности крупными предприятиями. Рассмотрены также перспективы сотрудничества ассоциации с промышленным гигантом Белоруссии – "Гомсельмашем". На предприятии российские партнеры ознакомились с этапами создания комбайнов и линейкой готовой техники, говорится в сообщении.