В Белгороде оперативный штаб развернули на месте обнаружения воронки
В Белгороде оперативный штаб развернули на месте обнаружения воронки
Оперативный информационный штаб развернули на месте обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина в Белгороде, сообщил мэр Валентин Демидов. РИА Новости, 21.01.2026
белгород
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Оперативный информационный штаб развернули на месте обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина в Белгороде, сообщил
мэр Валентин Демидов.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков
сообщил, что воронку от боеприпаса обнаружили на улице Губкина в Белгороде
, жертв и пострадавших нет.
"На месте ЧП на Губкина работает оперативный информационный штаб. Специалисты управ обходят подъезды дома вблизи от места происшествия. Они предлагают всем, кому это необходимо, переместиться в подготовленный пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
Мэр уточнил, что в ПВР организовано горячее питание и созданы необходимые условия для пребывания людей. На месте дежурят три автобуса, один из которых уже доставил жителей в пункт размещения. Отдельное внимание уделяется маломобильным гражданам - для них организуют индивидуальную доставку.
По словам Демидова, важно дождаться окончания работы взрывотехников министерства обороны и убедиться, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает.
"Как только получим официальную команду от оперативных служб о полной безопасности, мы доставим всех людей из ПВР обратно по домам и откроем проезд по улице Губкина", - заключил он.