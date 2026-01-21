В Белгороде оперативный штаб развернули на месте обнаружения воронки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Оперативный информационный штаб развернули на месте обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина в Белгороде, Оперативный информационный штаб развернули на месте обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина в Белгороде, сообщил мэр Валентин Демидов.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что воронку от боеприпаса обнаружили на улице Губкина в Белгороде , жертв и пострадавших нет.

"На месте ЧП на Губкина работает оперативный информационный штаб. Специалисты управ обходят подъезды дома вблизи от места происшествия. Они предлагают всем, кому это необходимо, переместиться в подготовленный пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что в ПВР организовано горячее питание и созданы необходимые условия для пребывания людей. На месте дежурят три автобуса, один из которых уже доставил жителей в пункт размещения. Отдельное внимание уделяется маломобильным гражданам - для них организуют индивидуальную доставку.

По словам Демидова, важно дождаться окончания работы взрывотехников министерства обороны и убедиться, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает.