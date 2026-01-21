Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 21.01.2026 (обновлено: 20:53 21.01.2026)
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса - РИА Новости, 21.01.2026
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса
Воронку от снаряда обнаружили в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2026
белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса

В Белгороде на улице обнаружили воронку от боеприпаса

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Воронку от снаряда обнаружили в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"На улице Губкина обнаружена воронка от боеприпаса. На месте работают взрывотехники министерства обороны. Необходимо вывезти жильцов близлежащих домов в безопасное место", — написал он в Telegram-канале.
Последствия атаки беспилотника-камикадзе ВСУ в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Дрон ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка
16 января, 20:05
Сотрудники оперативных и городских служб проводят поквартирный обход и организуют вывоз жителей.
ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Ранее в среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала 2026 года при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли десять человек, еще более 50 пострадали, среди раненых трое детей.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав Гладков
 
 
