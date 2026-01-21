В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Воронку от снаряда обнаружили в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"На улице Губкина обнаружена воронка от боеприпаса. На месте работают взрывотехники министерства обороны. Необходимо вывезти жильцов близлежащих домов в безопасное место", — написал он в Telegram-канале.
Сотрудники оперативных и городских служб проводят поквартирный обход и организуют вывоз жителей.
ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Ранее в среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала 2026 года при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли десять человек, еще более 50 пострадали, среди раненых трое детей.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
