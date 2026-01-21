https://ria.ru/20260121/bashkirija-2069356045.html
Экс-ректор вуза в Башкирии получил срок за махинации с премиями подчиненных
УФА, 21 янв – РИА Новости.
Суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего ректора Института развития образования республики Башкортостан, который вымогал у подчиненных проректоров премии за общее покровительство, сообщает
Кировский суд Уфы.
Как уточнили РИА Новости в суде, речь идёт о превышении должностных полномочий бывшим ректором института Азатом Янгировым.
"Подсудимый... в период с июня 2020 года по июнь 2023 года неоднократно получал от своих подчиненных сотрудников, проректоров института денежные средства, выплачиваемые им в качестве премий, за общее покровительство", - сообщает суд в своем Telegram-канале.
По данным суда, сотрудники института, опасаясь негативных последствий и будучи зависимыми от подсудимого, передали ему более 1,5 миллионов рублей.
"Приговором суда подсудимый признан виновным, окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по выполнению управленческих функций в государственных образовательных организациях и учреждениях сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.