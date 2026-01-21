Рейтинг@Mail.ru
Экс-ректор вуза в Башкирии получил срок за махинации с премиями подчиненных - РИА Новости, 21.01.2026
16:44 21.01.2026
Экс-ректор вуза в Башкирии получил срок за махинации с премиями подчиненных
Суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего ректора Института развития образования республики Башкортостан, который вымогал у подчиненных проректоров... РИА Новости, 21.01.2026
республика башкортостан, уфа, происшествия
Республика Башкортостан, Уфа, Происшествия
Экс-ректор вуза в Башкирии получил срок за махинации с премиями подчиненных

УФА, 21 янв – РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего ректора Института развития образования республики Башкортостан, который вымогал у подчиненных проректоров премии за общее покровительство, сообщает Кировский суд Уфы.
Как уточнили РИА Новости в суде, речь идёт о превышении должностных полномочий бывшим ректором института Азатом Янгировым.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Смоленске проректора приговорили к восьми годам колонии за взятки
2 июля 2025, 10:38
"Подсудимый... в период с июня 2020 года по июнь 2023 года неоднократно получал от своих подчиненных сотрудников, проректоров института денежные средства, выплачиваемые им в качестве премий, за общее покровительство", - сообщает суд в своем Telegram-канале.
По данным суда, сотрудники института, опасаясь негативных последствий и будучи зависимыми от подсудимого, передали ему более 1,5 миллионов рублей.
"Приговором суда подсудимый признан виновным, окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по выполнению управленческих функций в государственных образовательных организациях и учреждениях сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Челябинске арестовали и.о. ректора вуза, обвиняемого во взятках
1 июля 2025, 12:29
 
Республика БашкортостанУфаПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
