Баришевский сложил полномочия главы Звездного городка

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Евгений Баришевский, отправленный под домашний арест по делу о взятке, сообщил, что складывает полномочия главы городского округа Звёздный городок по собственному желанию.
"Дорогие жители Звёздного городка, уважаемые сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина! Принял решение сложить полномочия главы городского округа Звёздный городок Московской области по собственному желанию. Этот шаг дался мне нелегко, ведь значительная часть моей трудовой жизни была посвящена служению этому уникальному муниципалитету при вашей поддержке", - написал Баришевский в своем Telegram-канале.
В своём обращении он пожелал жителям Звездного городка и самому округу процветания, стабильности и космической удачи во всех начинаниях.
Во вторник в Тверском суде Москвы сообщили РИА Новости, что суд отклонил ходатайство следователя о помещении под стражу главы подмосковного Звездного Городка Баришевского по делу о взятке, избрав ему домашний арест. По информации старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, следователи в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, возбужденного в отношении Баришевского, провели обыски, выемки и допросы.