В Балашихе мужчина распылил перцовый баллончик в соседей, пострадал ребенок

«

"По предварительной информации, на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Школьной между 28-летним мужем заявительницы и их 32-летним соседом произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которой последний распылил аэрозоль из перцового баллончика в сторону оппонента, при этом попав также в его жену и ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства.