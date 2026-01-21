Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе мужчина распылил перцовый баллончик в соседей, пострадал ребенок
16:30 21.01.2026
В Балашихе мужчина распылил перцовый баллончик в соседей, пострадал ребенок
В Балашихе мужчина распылил перцовый баллончик в соседей, пострадал ребенок
Мужчина в ходе конфликта с соседями распылил перцовый баллончик в подмосковной Балашихе, пострадал грудной ребенок и его родители, полиция разбирается в... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия, балашиха, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В Балашихе мужчина распылил перцовый баллончик в соседей, пострадал ребенок

В Балашихе мужчина распылил баллончик в соседей, пострадал младенец с родителями

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта с соседями распылил перцовый баллончик в подмосковной Балашихе, пострадал грудной ребенок и его родители, полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию обратилась 24-летняя женщина и сообщила, что мужчина распылил перцовый баллончик в членов ее семьи, в том числе в грудного ребенка.
"По предварительной информации, на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Школьной между 28-летним мужем заявительницы и их 32-летним соседом произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которой последний распылил аэрозоль из перцового баллончика в сторону оппонента, при этом попав также в его жену и ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В МВД добавили, что младенец был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Муж заявительницы также пострадал в результате драки и направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.
"По результатам экспертизы полиция примет решение о дальнейших действиях в рамках законодательства", - заключили в ведомстве.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в глаза женщине и двум детям
20 октября 2025, 08:59
 
ПроисшествияБалашихаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
