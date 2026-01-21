Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета мира - РИА Новости, 21.01.2026
09:04 21.01.2026
Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета мира
Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета мира - РИА Новости, 21.01.2026
Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета мира
Азербайджан принял приглашение президента США Дональда Трампа стать учредительным членом "Совета мира", сообщает пресс-служба азербайджанского... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
азербайджан
сша
дональд трамп
азербайджан
сша
в мире, азербайджан, сша, дональд трамп
В мире, Азербайджан, США, Дональд Трамп
Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета мира

Азербайджан принял приглашение Трампа стать учредительным членом Совета мира

Баку
Баку - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Баку. Архивное фото
БАКУ, 21 янв - РИА Новости. Азербайджан принял приглашение президента США Дональда Трампа стать учредительным членом "Совета мира", сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Трамп 16 января объявил о решении создать международную организацию под названием "Совет мира" и пригласил ряд стран в том числе и Азербайджан стать государством-учредителем организации.
"Азербайджан, приняв это приглашение, довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем "Совета мира". Официальное письмо подтверждения о членстве Азербайджана в "Совете мира" будет адресовано американской стороне, и в рамках требуемых процедур будут осуществлены соответствующие меры. Азербайджан, как и всегда, готов активно вносить вклад в международное сотрудничество, мир и стабильность", - говорится в сообщении.
Города мира. Асунсьон - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Парагвай будет членом-основателем Совета мира, заявил глава МИД
В миреАзербайджанСШАДональд Трамп
 
 
