Азербайджан отправил на Украину гумпомощь на миллион долларов

БАКУ, 21 янв – РИА Новости. Азербайджан отправил на Украину груз из электрооборудования на сумму 1 миллион долларов, сообщает в среду местное агентство АзерТадж.
"Очередной груз из электрооборудования отправлен в Украину с территории Сумгаитского технологического парка в рамках гуманитарной помощи Азербайджана. Отправка помощи обеспечена министерством энергетики в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 января 2026 года. В состав гуманитарного груза вошли 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов. Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет 1 миллион долларов", - говорится в сообщении.
Азербайджан и ранее отправлял на Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. Общая стоимость гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 миллионов долларов.
Как сообщил в среду украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, Украина ожидает от Азербайджана энергетическое оборудование для восстановления энергоснабжения в регионах.
"Азербайджан отправил энергетическое оборудование (12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тысяч метров кабеля) для восстановления энергоснабжения в ... регионах", - написал Сибига на своей странице в социальной сети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
