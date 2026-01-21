Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан отправил на Украину гумпомощь на миллион долларов - РИА Новости, 21.01.2026
12:46 21.01.2026 (обновлено: 12:49 21.01.2026)
Азербайджан отправил на Украину гумпомощь на миллион долларов
Азербайджан отправил на Украину гумпомощь на миллион долларов - РИА Новости, 21.01.2026
Азербайджан отправил на Украину гумпомощь на миллион долларов
Азербайджан отправил на Украину груз из электрооборудования на сумму 1 миллион долларов, сообщает в среду местное агентство АзерТадж. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:46:00+03:00
2026-01-21T12:49:00+03:00
в мире
азербайджан
украина
россия
андрей сибига
ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Украина, Россия, Андрей Сибига, Ильхам Алиев
Азербайджан отправил на Украину гумпомощь на миллион долларов

Азербайджан отправил Украине эоектрообрудование на 1 млн долларов

Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 21 янв – РИА Новости. Азербайджан отправил на Украину груз из электрооборудования на сумму 1 миллион долларов, сообщает в среду местное агентство АзерТадж.
"Очередной груз из электрооборудования отправлен в Украину с территории Сумгаитского технологического парка в рамках гуманитарной помощи Азербайджана. Отправка помощи обеспечена министерством энергетики в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 января 2026 года. В состав гуманитарного груза вошли 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов. Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет 1 миллион долларов", - говорится в сообщении.
Азербайджан и ранее отправлял на Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. Общая стоимость гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 миллионов долларов.
Как сообщил в среду украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, Украина ожидает от Азербайджана энергетическое оборудование для восстановления энергоснабжения в регионах.
"Азербайджан отправил энергетическое оборудование (12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тысяч метров кабеля) для восстановления энергоснабжения в ... регионах", - написал Сибига на своей странице в социальной сети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гумпомощь Киеву
25 мая 2025, 13:44
 
В миреАзербайджанУкраинаРоссияАндрей СибигаИльхам Алиев
 
 
