Беспилотные авто могут допустить на российские дороги с 2027 года
15:42 21.01.2026 (обновлено: 16:32 21.01.2026)
Беспилотные авто могут допустить на российские дороги с 2027 года
Беспилотные авто могут допустить на российские дороги с 2027 года - РИА Новости, 21.01.2026
Беспилотные авто могут допустить на российские дороги с 2027 года
Закон, определяющий условия допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей в России, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года,... РИА Новости, 21.01.2026
россия, авто, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество, виталий савельев, яндекс
Россия, Авто, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Общество, Виталий Савельев, Яндекс
Беспилотные авто могут допустить на российские дороги с 2027 года

Закон о допуске на дороги беспилотных авто может вступить в силу с 2027 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Улица Новый Арбат в Москве
Улица Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Улица Новый Арбат в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Закон, определяющий условия допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей в России, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года, говорится в тексте соответствующего законопроекта, разработанного Минтрансом.
"Законопроект вступает в силу с 1 сентября 2027 года", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале официальной публикации правовых актов.
Проект закона разработан в рамках исполнения октябрьского поручения вице-премьера РФ Виталия Савельева и плана мероприятий по созданию условий для применения высокоавтоматизированных транспортных средств 5-го уровня автоматизации на территории РФ.
В документе уточняется, что действие закона не будет распространяться на международные автомобильные перевозки и военную технику.
Сейчас в России действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры". В рамках этого ЭПР на ряде российских трасс с 2023 года тестируются беспилотные грузовики. Транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине.
Помимо этого, с 2018 года в ряде регионов РФ в тестовом режиме работают беспилотные такси "Яндекса".
Россия Авто Министерство транспорта РФ (Минтранс России) Общество Виталий Савельев Яндекс
 
 
