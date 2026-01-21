Беспилотные авто могут допустить на российские дороги с 2027 года

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Закон, определяющий условия допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей в России, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года, Закон, определяющий условия допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей в России, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года, говорится в тексте соответствующего законопроекта, разработанного Минтрансом.

"Законопроект вступает в силу с 1 сентября 2027 года", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале официальной публикации правовых актов.

Проект закона разработан в рамках исполнения октябрьского поручения вице-премьера РФ Виталия Савельева и плана мероприятий по созданию условий для применения высокоавтоматизированных транспортных средств 5-го уровня автоматизации на территории РФ.

В документе уточняется, что действие закона не будет распространяться на международные автомобильные перевозки и военную технику.

Сейчас в России действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры". В рамках этого ЭПР на ряде российских трасс с 2023 года тестируются беспилотные грузовики. Транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине.