МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях, который будет определять условия их допуска на дороги.
«
"Настоящий федеральный закон определяет основы правового регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации", — говорится в документе на портале официальной публикации правовых актов.
Путин осмотрел выставку беспилотного транспорта в Москве
16 января, 20:21
Закон в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года. Минтранс ожидает увеличения доли беспилотного транспорта в стране к 2050-му до 50%.
В октябре вице-премьер Виталий Савельев поручил Минтрансу разработать законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, и внести его в правительство в первом квартале 2026-го.
Позднее, в ноябре, правительство продлило на три года — до 12 ноября 2028 года — действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры".
В его рамках в 2023 году на трассе М-11 "Нева" запустили движение грузовых высокоавтоматизированных авто, а в апреле 2025-го его расширили на ЦКАД в Московском регионе. Транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине. В 2026 году планируется запустить такие грузовики и на трассе М-12 "Восток".
Помимо этого, в августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в Иннополисе. С июня 2023-го компания тестирует непилотируемые такси в московском районе Ясенево, а осенью того же года их запустили на федеральной территории "Сириус".