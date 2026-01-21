Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях

Закон в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года. Минтранс ожидает увеличения доли беспилотного транспорта в стране к 2050-му до 50%.

Позднее, в ноябре, правительство продлило на три года — до 12 ноября 2028 года — действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры".

В его рамках в 2023 году на трассе М-11 "Нева" запустили движение грузовых высокоавтоматизированных авто, а в апреле 2025-го его расширили на ЦКАД в Московском регионе. Транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине. В 2026 году планируется запустить такие грузовики и на трассе М-12 "Восток".