Рейтинг@Mail.ru
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 21.01.2026 (обновлено: 17:37 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/avto-2069331578.html
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях - РИА Новости, 21.01.2026
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях, который будет определять условия их допуска на дороги. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:33:00+03:00
2026-01-21T17:37:00+03:00
авто
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
иннополис (татарстан)
виталий савельев
яндекс
ясенево
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d127387f43a0b94e9d73f90bf6a5dc4.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068409190.html
https://ria.ru/20260116/putin-2068419972.html
https://ria.ru/20260116/peskov-2068295972.html
россия
иннополис (татарстан)
ясенево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a02f14ec6627c51093eb96a296d58b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество, иннополис (татарстан), виталий савельев, яндекс, ясенево
Авто, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Общество, Иннополис (Татарстан), Виталий Савельев, Яндекс, Ясенево
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях

Минтранс разработал законопроект о беспилотных автомобилях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минтранса
Здание Минтранса - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Минтранса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях, который будет определять условия их допуска на дороги.
«
"Настоящий федеральный закон определяет основы правового регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации", — говорится в документе на портале официальной публикации правовых актов.
Путин в электродепо Аминьевское - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин осмотрел выставку беспилотного транспорта в Москве
16 января, 20:21
Закон в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года. Минтранс ожидает увеличения доли беспилотного транспорта в стране к 2050-му до 50%.
В октябре вице-премьер Виталий Савельев поручил Минтрансу разработать законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, и внести его в правительство в первом квартале 2026-го.
Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных и автономных систем - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин дал поручения по итогам совещания по развитию беспилотных систем
16 января, 21:11
Позднее, в ноябре, правительство продлило на три года — до 12 ноября 2028 года — действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры".
В его рамках в 2023 году на трассе М-11 "Нева" запустили движение грузовых высокоавтоматизированных авто, а в апреле 2025-го его расширили на ЦКАД в Московском регионе. Транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине. В 2026 году планируется запустить такие грузовики и на трассе М-12 "Восток".
Помимо этого, в августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в Иннополисе. С июня 2023-го компания тестирует непилотируемые такси в московском районе Ясенево, а осенью того же года их запустили на федеральной территории "Сириус".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Песков рассказал о роли автономных и беспилотных систем в экономике
16 января, 13:16
 
АвтоРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ОбществоИннополис (Татарстан)Виталий СавельевЯндексЯсенево
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала