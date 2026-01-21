Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подорвавший в Москве автомобиль офицера Минобороны Евгений Серебряков незадолго до теракта купил три билета в разные города Турции, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по столице Михаил Цветаев.

"Как пояснил в ходе допроса Серебряков, за неделю до совершения теракта он приобрел три авиабилета в Бодрум Анкару и Аланию", - сказал Цветаев.

Московские следователи установили, что участники преступной группы, которые решили совершить теракты для дестабилизации ситуации в РФ , не позже марта 2024 года вышли на Серебрякова через онлайн-игру и предложили ему совершить преступление.

При этом изначально злоумышленники планировали совершить теракт в отношении следователя СК РФ, а за преступление Серебрякову обещали переезд на Украину , поддельные документы гражданина Украины, а также вознаграждения от 10 тысяч до 20 тысяч долларов.

Совершить убийство следователя СК РФ у них не вышло, поэтому в мае 2024 года соучастники определили в качестве новой жертвы участника СВО, сотрудника Минобороны РФ.

При подготовке к преступлению Серебряков не только следил за жертвой, но и арендовал конспиративную квартиру вблизи места жительства потерпевшего и самостоятельно изготовил СВУ под контролем куратора по видеосвязи.

Ночью 24 июля 2024 года Серебряков установил взрывчатку под автомобиль потерпевшего, а также камеру видеонаблюдения напротив авто и уехал, под утро он вылетел в Турцию . Его соучастник в то же утро, наблюдая за машиной по установленной камере, дистанционно по звонку привел в действие взрывчатку, когда российский военный с супругой сели в авто. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги – средний вред.

В ночь на 26 июля Серебрякова доставили в Москву из турецкого Бодрума, на тот момент он уже был заочно арестован московским судом.