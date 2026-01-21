Рейтинг@Mail.ru
Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета - РИА Новости, 21.01.2026
06:22 21.01.2026
Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета
Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета - РИА Новости, 21.01.2026
Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета
Подорвавший в Москве автомобиль офицера Минобороны Евгений Серебряков незадолго до теракта купил три билета в разные города Турции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2026
россия, москва, турция, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Турция, Следственный комитет России (СК РФ)
Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета

Подорвавший в Москве авто офицера Серебряков купил три авиабилета до теракта

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подорвавший в Москве автомобиль офицера Минобороны Евгений Серебряков незадолго до теракта купил три билета в разные города Турции, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по столице Михаил Цветаев.
"Как пояснил в ходе допроса Серебряков, за неделю до совершения теракта он приобрел три авиабилета в Бодрум, Анкару и Аланию", - сказал Цветаев.
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Приговор по делу о теракте, в котором погиб Кириллов, огласят 21 января
19 января, 14:05
Московские следователи установили, что участники преступной группы, которые решили совершить теракты для дестабилизации ситуации в РФ, не позже марта 2024 года вышли на Серебрякова через онлайн-игру и предложили ему совершить преступление.
При этом изначально злоумышленники планировали совершить теракт в отношении следователя СК РФ, а за преступление Серебрякову обещали переезд на Украину, поддельные документы гражданина Украины, а также вознаграждения от 10 тысяч до 20 тысяч долларов.
Совершить убийство следователя СК РФ у них не вышло, поэтому в мае 2024 года соучастники определили в качестве новой жертвы участника СВО, сотрудника Минобороны РФ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ФСБ ликвидировала россиянина, причастного к подготовке теракта в Ставрополе
дополняется ...
При подготовке к преступлению Серебряков не только следил за жертвой, но и арендовал конспиративную квартиру вблизи места жительства потерпевшего и самостоятельно изготовил СВУ под контролем куратора по видеосвязи.
Ночью 24 июля 2024 года Серебряков установил взрывчатку под автомобиль потерпевшего, а также камеру видеонаблюдения напротив авто и уехал, под утро он вылетел в Турцию. Его соучастник в то же утро, наблюдая за машиной по установленной камере, дистанционно по звонку привел в действие взрывчатку, когда российский военный с супругой сели в авто. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги – средний вред.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили в Москву из турецкого Бодрума, на тот момент он уже был заочно арестован московским судом.
Суд в конце ноября приговорил Серебрякова к 25 годам лишения свободы. Он был признан виновным в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в ее незаконном изготовлении. Серебряков полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, заявив, что совершил преступление по идейным соображениям.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Нальчике подросток планировал теракт в отношении полицейских
17 января, 11:50
 
РоссияМоскваТурцияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала