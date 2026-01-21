https://ria.ru/20260121/avto-2069209550.html
Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета
Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета - РИА Новости, 21.01.2026
Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета
Подорвавший в Москве автомобиль офицера Минобороны Евгений Серебряков незадолго до теракта купил три билета в разные города Турции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:22:00+03:00
2026-01-21T06:22:00+03:00
2026-01-21T06:22:00+03:00
россия
москва
турция
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056343283_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9de9a1fd86cf5e3d5e0010ee9d0fc4f9.jpg
россия
москва
турция
Подорвавший в Москве авто офицера незадолго до теракта купил три авиабилета
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подорвавший в Москве автомобиль офицера Минобороны Евгений Серебряков незадолго до теракта купил три билета в разные города Турции, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по столице Михаил Цветаев.
"Как пояснил в ходе допроса Серебряков, за неделю до совершения теракта он приобрел три авиабилета в Бодрум
, Анкару
и Аланию", - сказал Цветаев.
Московские следователи установили, что участники преступной группы, которые решили совершить теракты для дестабилизации ситуации в РФ
, не позже марта 2024 года вышли на Серебрякова через онлайн-игру и предложили ему совершить преступление.
При этом изначально злоумышленники планировали совершить теракт в отношении следователя СК
РФ, а за преступление Серебрякову обещали переезд на Украину
, поддельные документы гражданина Украины, а также вознаграждения от 10 тысяч до 20 тысяч долларов.
Совершить убийство следователя СК РФ у них не вышло, поэтому в мае 2024 года соучастники определили в качестве новой жертвы участника СВО, сотрудника Минобороны РФ.
При подготовке к преступлению Серебряков не только следил за жертвой, но и арендовал конспиративную квартиру вблизи места жительства потерпевшего и самостоятельно изготовил СВУ под контролем куратора по видеосвязи.
Ночью 24 июля 2024 года Серебряков установил взрывчатку под автомобиль потерпевшего, а также камеру видеонаблюдения напротив авто и уехал, под утро он вылетел в Турцию
. Его соучастник в то же утро, наблюдая за машиной по установленной камере, дистанционно по звонку привел в действие взрывчатку, когда российский военный с супругой сели в авто. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги – средний вред.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили в Москву
из турецкого Бодрума, на тот момент он уже был заочно арестован московским судом.
Суд в конце ноября приговорил Серебрякова к 25 годам лишения свободы. Он был признан виновным в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в ее незаконном изготовлении. Серебряков полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, заявив, что совершил преступление по идейным соображениям.