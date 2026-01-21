Рейтинг@Mail.ru
Президент Австрии обвинил Вашингтон в нарушении международного права - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/avstriya-2069411389.html
Президент Австрии обвинил Вашингтон в нарушении международного права
Президент Австрии обвинил Вашингтон в нарушении международного права - РИА Новости, 21.01.2026
Президент Австрии обвинил Вашингтон в нарушении международного права
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что США, ранее считавшиеся другом, предпринимают откровенные попытки установить контроль над... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:42:00+03:00
2026-01-21T19:42:00+03:00
в мире
сша
гренландия
австрия
дональд трамп
александер ван дер беллен
николас мадуро
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033267182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4d03b1f7610c6c11990c19f1a5fad0a.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069404692.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069369424.html
сша
гренландия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033267182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a77a9f5d7d1c5ed7ea24de02fbbcf509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, австрия, дональд трамп, александер ван дер беллен, николас мадуро, нато
В мире, США, Гренландия, Австрия, Дональд Трамп, Александер Ван дер Беллен, Николас Мадуро, НАТО
Президент Австрии обвинил Вашингтон в нарушении международного права

Президент Австрии Беллен обвинил Вашингтон в нарушении международного права

© AP Photo / Heinz-Peter BaderПрезидент Австрии Александр ван дер Беллен
Президент Австрии Александр ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Президент Австрии Александр ван дер Беллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что США, ранее считавшиеся другом, предпринимают откровенные попытки установить контроль над Гренландией, а их действия в Венесуэле нарушили международное право.
Соответствующее заявление прозвучало в ходе новогоднего приема для дипломатического корпуса в Хофбурге. Текст выступления опубликован на официальном портале президента Австрии.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
США не смогут обеспечить международную защиту без Гренландии, считает Трамп
Вчера, 19:07
"В начале января произошло вмешательство США в дела Венесуэлы и захват президента - который, по нашему мнению, является нелегитимным, это является нарушением международного права. И откровенные попытки некогда считавшегося другом государства завладеть Гренландией - территорией, являющейся частью Дании, близкого союзника и надежного члена НАТО и Европейского союза", - заявил Ван дер Беллен.
Президент отметил, что мир переживает настоящий вихрь перемен и возвращение политики силы, при которой крупные державы считают допустимым давление на более слабые государства.
Ван дер Беллен упомянул украинский конфликт, а также ситуацию на Ближнем Востоке, отметил хрупкость договоренностей между Израилем и Газой, войну в Судане, продолжающуюся с апреля 2023 года, а также протесты в Иране.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп
Вчера, 17:23
 
В миреСШАГренландияАвстрияДональд ТрампАлександер Ван дер БелленНиколас МадуроНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала