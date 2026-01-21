Президент Австрии обвинил Вашингтон в нарушении международного права

ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что США, ранее считавшиеся другом, предпринимают откровенные попытки установить контроль над Гренландией, а их действия в Венесуэле нарушили международное право.

Президент отметил, что мир переживает настоящий вихрь перемен и возвращение политики силы, при которой крупные державы считают допустимым давление на более слабые государства.