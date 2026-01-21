Президент Австрии обвинил Вашингтон в нарушении международного права

ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что США, ранее считавшиеся другом, предпринимают откровенные попытки установить контроль над Гренландией, а их действия в Венесуэле нарушили международное право.
Соответствующее заявление прозвучало в ходе новогоднего приема для дипломатического корпуса в Хофбурге. Текст выступления опубликован на официальном портале президента Австрии.
"В начале января произошло вмешательство США в дела Венесуэлы и захват президента - который, по нашему мнению, является нелегитимным, это является нарушением международного права. И откровенные попытки некогда считавшегося другом государства завладеть Гренландией - территорией, являющейся частью Дании, близкого союзника и надежного члена НАТО и Европейского союза", - заявил Ван дер Беллен.
Президент отметил, что мир переживает настоящий вихрь перемен и возвращение политики силы, при которой крупные державы считают допустимым давление на более слабые государства.
Ван дер Беллен упомянул украинский конфликт, а также ситуацию на Ближнем Востоке, отметил хрупкость договоренностей между Израилем и Газой, войну в Судане, продолжающуюся с апреля 2023 года, а также протесты в Иране.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".