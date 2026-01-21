Рейтинг@Mail.ru
16:06 21.01.2026
Австрия изучает приглашение США присоединиться к Совету мира, пишут СМИ
Австрия изучает приглашение США присоединиться к Совету мира, пишут СМИ
Австрия изучает приглашение США присоединиться к Совету мира, пишут СМИ

Kurier: Австрия изучает приглашение США присоединиться к Совету мира по Газе

© AP Photo / Heinz-Peter BaderПарламент Австрии
Парламент Австрии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Парламент Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Власти Австрии получили от США приглашение присоединиться к так называемому "Совету мира", решение будет принято после тщательного анализа, сообщила австрийская газета Kurier со ссылкой на федеральное ведомство канцлера.
"Как и целый ряд других государств-членов ЕС, мы тоже получили приглашение США стать частью "Совета мира", - говорится в ответе федеральной канцелярии на запрос издания. Издание уточняет, что письмо поступило в Вену еще на прошлой неделе через австрийское посольство в Вашингтоне.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Уиткофф рассказал, сколько стран согласились присоединиться к Совету мира
Вчера, 14:02
Как отмечает газета, молниеносного ответа, как, например, со стороны Венгрии, которая сразу согласилась войти в совет, от Австрии не будет.
"Мы сейчас изучаем это приглашение, в том числе с учетом резолюции ООН 2803", - добавили в ведомстве.
Как уточняет издание, эта резолюция Организации Объединённых Наций касается войны в Газе, она была принята в середине ноября 2025 года. Документ поддерживает разработанный администрацией президента США Дональда Трампа мирный план по Газе, состоящий из 20 пунктов. Также резолюция приветствует создание "Совета мира" для содействия восстановлению сектора Газа.
"Мы разделяем цель мира на Ближнем Востоке и в этом смысле поддерживаем также план США из 20 пунктов", - говорится в заявлении ведомства канцлера. Австрийская сторона добавила, что как часть Евросоюза она готова обсуждать с Соединенными Штатами и другими партнерами, как совместно достичь этой цели.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира, пишут СМИ
Вчера, 08:33
 
В миреСШААвстрияДональд ТрампЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликтаООНРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
