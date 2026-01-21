Семья беженцев погибла в районе Димитрова из-за удара украинского дрона

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские военные убили семью беженцев из Авдеевки, атаковав дроном их машину при подъезде к Димитрову, рассказал РИА Новости житель этого города Роман Юрченко.

Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволяет выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.