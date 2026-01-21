Семья беженцев погибла в районе Димитрова из-за удара украинского дрона

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские военные убили семью беженцев из Авдеевки, атаковав дроном их машину при подъезде к Димитрову, рассказал РИА Новости житель этого города Роман Юрченко.
"Они переселенцы из Авдеевки, жили у моего соседа, а я за этим домом присматривал. Жили, я их впустил в этот дом, и там семья — муж, жена и дочка. Жена с дочкой инвалиды. Поехали в Доброполье на связь и скупиться — у нас не было ни аптек, ничего. <…> И обратно уже ехали, их на Родинской украинский дрон всех троих наповал. Они там на переезде притормозили, и как раз дрон всех троих, всю семью", — сказал он.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря. Этот город составляет единую агломерацию с соседним Красноармейском, который освободили 1 декабря.
Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволяет выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
