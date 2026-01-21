Рейтинг@Mail.ru
Семья беженцев погибла в районе Димитрова из-за удара украинского дрона - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 21.01.2026 (обновлено: 11:12 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/avdeevka-2069220724.html
Семья беженцев погибла в районе Димитрова из-за удара украинского дрона
Семья беженцев погибла в районе Димитрова из-за удара украинского дрона - РИА Новости, 21.01.2026
Семья беженцев погибла в районе Димитрова из-за удара украинского дрона
Украинские военные убили семью беженцев из Авдеевки, атаковав дроном их машину при подъезде к Димитрову, рассказал РИА Новости житель этого города Роман... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:57:00+03:00
2026-01-21T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
димитров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
донецкая народная республика
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, донецкая народная республика, димитров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Димитров, Владимир Путин
Семья беженцев погибла в районе Димитрова из-за удара украинского дрона

В районе Димитрова беспилотник ВСУ убил семью беженцев из Авдеевки в автомобиле

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские военные убили семью беженцев из Авдеевки, атаковав дроном их машину при подъезде к Димитрову, рассказал РИА Новости житель этого города Роман Юрченко.
"Они переселенцы из Авдеевки, жили у моего соседа, а я за этим домом присматривал. Жили, я их впустил в этот дом, и там семья — муж, жена и дочка. Жена с дочкой инвалиды. Поехали в Доброполье на связь и скупиться — у нас не было ни аптек, ничего. <…> И обратно уже ехали, их на Родинской украинский дрон всех троих наповал. Они там на переезде притормозили, и как раз дрон всех троих, всю семью", — сказал он.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря. Этот город составляет единую агломерацию с соседним Красноармейском, который освободили 1 декабря.
Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволяет выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДимитровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала