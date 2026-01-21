Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек
01:42 21.01.2026 (обновлено: 09:43 21.01.2026)
СМИ: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек
СМИ: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек
СМИ: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек

RTVE: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек

© AP Photo / Joan Mateu ParraЭкстренные службы на месте аварии с поездом в Желиде, Испания
Экстренные службы на месте аварии с поездом в Желиде, Испания - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Joan Mateu Parra
Экстренные службы на месте аварии с поездом в Желиде, Испания
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при аварии с поездом в испанском автономном сообществе Каталония, это машинист, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на каталонскую полицию.
Ранее власти региона сообщили, что пассажирский поезд столкнулся с подпорной стеной, упавшей на железнодорожные пути, между городами Желида и Сан-Садурни-д"Анойя, по меньшей мере 15 человек пострадали.
"Тринадцать пострадавших пока еще не удалось эвакуировать. В настоящее время четыре человека находятся в критическом состоянии - двое, ехавшие в кабине, и двое в первом вагоне. Один человек, ехавший в кабине, погиб", - заявили телеканалу в полиции.
Как отмечается, собеседники телеканала подтвердили, что погиб машинист. Согласно источникам в полиции, на месте аварии установлена зона безопасности, а экстренные службы укрепили подпорную стену, указывает телеканал.
Пострадавшие в результате крушения поездов в больнице в населенном пункте Адамус, Испания - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Число пострадавших при ЧП с поездами в Испании выросло до 152
19 января, 09:57
 
