https://ria.ru/20260121/avariya-2069195422.html
СМИ: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек
СМИ: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек
По меньшей мере один человек погиб при аварии с поездом в испанском автономном сообществе Каталония, это машинист, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:42:00+03:00
2026-01-21T01:42:00+03:00
2026-01-21T09:43:00+03:00
в мире
каталония
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069227961_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_3958c5662a08b36105c69cd77864d694.jpg
https://ria.ru/20260119/poezda-2068706683.html
каталония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069227961_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_03814859488ac0ab06e8c7b19ba961be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каталония, столкновение поездов в испании
В мире, Каталония, Столкновение поездов в Испании
СМИ: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек
RTVE: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при аварии с поездом в испанском автономном сообществе Каталония, это машинист, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на каталонскую полицию.
Ранее власти региона сообщили, что пассажирский поезд столкнулся с подпорной стеной, упавшей на железнодорожные пути, между городами Желида и Сан-Садурни-д"Анойя, по меньшей мере 15 человек пострадали.
"Тринадцать пострадавших пока еще не удалось эвакуировать. В настоящее время четыре человека находятся в критическом состоянии - двое, ехавшие в кабине, и двое в первом вагоне. Один человек, ехавший в кабине, погиб", - заявили телеканалу в полиции.
Как отмечается, собеседники телеканала подтвердили, что погиб машинист. Согласно источникам в полиции, на месте аварии установлена зона безопасности, а экстренные службы укрепили подпорную стену, указывает телеканал.