© AP Photo / Joan Mateu Parra Экстренные службы на месте аварии с поездом в Желиде, Испания

СМИ: при аварии с поездом в Каталонии погиб по меньшей мере один человек

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при аварии с поездом в испанском автономном сообществе Каталония, это машинист, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на каталонскую полицию.

Ранее власти региона сообщили, что пассажирский поезд столкнулся с подпорной стеной, упавшей на железнодорожные пути, между городами Желида и Сан-Садурни-д"Анойя, по меньшей мере 15 человек пострадали.

"Тринадцать пострадавших пока еще не удалось эвакуировать. В настоящее время четыре человека находятся в критическом состоянии - двое, ехавшие в кабине, и двое в первом вагоне. Один человек, ехавший в кабине, погиб", - заявили телеканалу в полиции.