https://ria.ru/20260121/ataka-2069211384.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 21.01.2026
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Воздушная атака отражена в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:55:00+03:00
2026-01-21T06:55:00+03:00
2026-01-21T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
тарасовский район
таганрог
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737da915bf20ef379073bf50a4610196.jpg
https://ria.ru/20260121/opasnost-2069208179.html
тарасовский район
таганрог
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1684e1b650d767a2b7a0c200d9437cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тарасовский район, таганрог, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Тарасовский район, Таганрог, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области