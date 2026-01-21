ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

"Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал губернатор в Telegram-канале.