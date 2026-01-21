https://ria.ru/20260121/ataka-2069197634.html
Двоих пострадавших из-за атаки БПЛА в Адыгее перевезут в Краснодар
Двоих пострадавших из-за атаки БПЛА в Адыгее перевезут в Краснодар - РИА Новости, 21.01.2026
Двоих пострадавших из-за атаки БПЛА в Адыгее перевезут в Краснодар
Двоих пострадавших в Тахтамукайском районе Адыгеи перевезут для лечения в Краснодар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
тахтамукайский район
республика адыгея
краснодар
мурат кумпилов
тахтамукайский район
республика адыгея
краснодар
