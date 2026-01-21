Ученый рассказал, удастся ли увидеть Вифлеемскую звезду ночью 22 января

ИРКУТСК, 21 янв - РИА Новости. Понаблюдать за парадом планет, в котором в ночь на 22 января сойдутся Марс, Венера и Меркурий, будет крайне сложно, а сама гипотеза, что именно сближение этих планет волхвы в момент рождения Иисуса приняли за Вифлеемскую звезду, не имеет научного обоснования, сообщил РИА Новости доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор Сергей Язев.

Ученый обратил внимание, что в ночь на 22 января наблюдать приблизившиеся к Солнцу планеты будет крайне сложно, поскольку они теряются в его лучах. "Современные волхвы ничего бы не заметили. Даже если бы они воспользовались космическим коронографом, который позволяет наблюдать планеты и кометы вблизи Солнца, они вряд ли смогли бы принять три планеты за одну звезду", - пояснил Язев, добавив, что в следующий раз подобный парад планет пройдет не раньше сентября 2038 года.

Астрофизик рассказал, что в разные времена исследователи задавались вопросом, чем могла оказаться новозаветная Вифлеемская звезда. Строились предположения, что за звезду странники могли принять сближение Юпитера и Сатурна, но расчеты показали, что угловое расстояние между планетами было тогда слишком велико, чтобы их можно было принять за один объект. По информации Язева, рассматривалась и версия о яркой комете. Но и такая гипотеза не выдерживала критики, так как люди наблюдали кометы с давних времен, хорошо отличали их от неподвижных звезд и считали не благой вестью, а нехорошим предзнаменованием. Еще одна версия была связана со взрывом сверхновой звезды, свет от которой тогда дошел до земли. Однако сверхновая оставляет на небе расширяющуюся оболочку в виде газовой туманности, а подобный объект нужного возраста астрономам неизвестен.