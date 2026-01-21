Ученый рассказал, удастся ли увидеть Вифлеемскую звезду ночью 22 января

ИРКУТСК, 21 янв - РИА Новости. Понаблюдать за парадом планет, в котором в ночь на 22 января сойдутся Марс, Венера и Меркурий, будет крайне сложно, а сама гипотеза, что именно сближение этих планет волхвы в момент рождения Иисуса приняли за Вифлеемскую звезду, не имеет научного обоснования, сообщил РИА Новости доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор Сергей Язев.
По словам ученого, в ночь на 22 января три ближайшие к Земле планеты - Марс, Венера и Меркурий - будут расположены на минимальном среднем расстоянии от Солнца. В нынешнем январе они сравнительно тесно сходятся в окрестностях Солнца впервые с осени 2019 года. Профессор уточнил, что парадом планет явление называется, поскольку при наблюдении с Земли кажется, будто Марс, Венера и Меркурий совсем рядом, хотя на самом деле планеты отдалены друг от друга на десятки миллионов километров. Он отметил, что существует мнение, что именно тесное сближение этих трех планет волхвы приняли за Вифлеемскую звезду, которая указала им путь к младенцу Иисусу.
"То, что волхвы могли принять парад ближайших к Земле планет - Марса, Венеры и Меркурия - за Вифлеемскую звезду, уже давно рассматривается лишь как одна из многочисленных гипотез. Но настолько тесного сближения этих планет, чтобы принять их за звезду, две тысячи лет назад не было. Это известный науке факт. Поэтому вопрос о Вифлеемской звезде остается открытым и, наверно, будет волновать еще не одно поколение людей", - сказал Язев.
Ученый обратил внимание, что в ночь на 22 января наблюдать приблизившиеся к Солнцу планеты будет крайне сложно, поскольку они теряются в его лучах. "Современные волхвы ничего бы не заметили. Даже если бы они воспользовались космическим коронографом, который позволяет наблюдать планеты и кометы вблизи Солнца, они вряд ли смогли бы принять три планеты за одну звезду", - пояснил Язев, добавив, что в следующий раз подобный парад планет пройдет не раньше сентября 2038 года.
Астрофизик рассказал, что в разные времена исследователи задавались вопросом, чем могла оказаться новозаветная Вифлеемская звезда. Строились предположения, что за звезду странники могли принять сближение Юпитера и Сатурна, но расчеты показали, что угловое расстояние между планетами было тогда слишком велико, чтобы их можно было принять за один объект. По информации Язева, рассматривалась и версия о яркой комете. Но и такая гипотеза не выдерживала критики, так как люди наблюдали кометы с давних времен, хорошо отличали их от неподвижных звезд и считали не благой вестью, а нехорошим предзнаменованием. Еще одна версия была связана со взрывом сверхновой звезды, свет от которой тогда дошел до земли. Однако сверхновая оставляет на небе расширяющуюся оболочку в виде газовой туманности, а подобный объект нужного возраста астрономам неизвестен.
