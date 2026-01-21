Аспирантура станет отдельным уровнем профессионального образования

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аспирантура в новой системе высшего образования будет выделена в отдельный уровень профессионального образования, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

В среду в России отмечают день аспиранта.

"В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры осуществляется в рамках высшего образования. В новой системе высшего образования аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что число кандидатских диссертаций, защищенных с аспирантской подготовкой в диссертационных советах, созданных приказами Минобрнауки России, возросло в 2025 году на 9% до 4 680 защит. Общее число защищенных кандидатских диссертаций возросло на 10,2% – с 8 205 в 2024 году до 9 044 в 2025 году.

Уточняется, что на 2026/27 учебный год по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре установлено 18 215 бюджетных мест.

В топ-5 наиболее популярных научных специальностей при поступлении в аспирантуру, согласно результатам завершившейся приемной кампании 2025 учебного года, вошли системный анализ, управление и обработка информации, статистика, региональная и отраслевая экономика, методология и технология профессионального образования, автоматизация и управление технологическими процессами и производствами, а также общая педагогика, история педагогики и образования.

"Современная аспирантура остается ключевым инструментом подготовки профессиональных и научных кадров. При этом ее популярность зримо растет – за последние пять лет численность аспирантов в российских вузах выросла почти в1,5 раза", - рассказал РИА Новости первый проректор Высшей школы экономики , директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.