Аспирантура станет отдельным уровнем профессионального образования - РИА Новости, 21.01.2026
11:57 21.01.2026 (обновлено: 14:45 21.01.2026)
Аспирантура станет отдельным уровнем профессионального образования
Аспирантура в новой системе высшего образования будет выделена в отдельный уровень профессионального образования, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 21.01.2026
россия, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Студенты во время занятий
Студенты во время занятий
© Depositphotos.com / lightpoet
Студенты во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аспирантура в новой системе высшего образования будет выделена в отдельный уровень профессионального образования, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
В среду в России отмечают день аспиранта.
Студенческий билет - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о введении электронного студбилета и зачетки
29 декабря 2025, 09:47
"В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры осуществляется в рамках высшего образования. В новой системе высшего образования аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что число кандидатских диссертаций, защищенных с аспирантской подготовкой в диссертационных советах, созданных приказами Минобрнауки России, возросло в 2025 году на 9% до 4 680 защит. Общее число защищенных кандидатских диссертаций возросло на 10,2% – с 8 205 в 2024 году до 9 044 в 2025 году.
Уточняется, что на 2026/27 учебный год по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре установлено 18 215 бюджетных мест.
В топ-5 наиболее популярных научных специальностей при поступлении в аспирантуру, согласно результатам завершившейся приемной кампании 2025 учебного года, вошли системный анализ, управление и обработка информации, статистика, региональная и отраслевая экономика, методология и технология профессионального образования, автоматизация и управление технологическими процессами и производствами, а также общая педагогика, история педагогики и образования.
"Современная аспирантура остается ключевым инструментом подготовки профессиональных и научных кадров. При этом ее популярность зримо растет – за последние пять лет численность аспирантов в российских вузах выросла почти в1,5 раза", - рассказал РИА Новости первый проректор Высшей школы экономики, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.
Он добавил, что все выше интерес к отечественной аспирантуре и среди иностранных граждан, доля которых в контингенте российской аспирантуры составляет около 10%.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Минобрнауки обновило правила поступления в вузы в 2026 году
14 января, 12:04
 
РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
