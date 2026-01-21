Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший вице-президент Сирии Рифат Асад
16:27 21.01.2026
Умер бывший вице-президент Сирии Рифат Асад
Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад - брат и дядя экс-президентов государства Хафезы Асада и Башара Асада - скончался в возрасте 88 лет, передает агентство... РИА Новости, 21.01.2026
сирия
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад - брат и дядя экс-президентов государства Хафезы Асада и Башара Асада - скончался в возрасте 88 лет, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
По словам источников агентства, Рифат умер в ОАЭ.
Рифат был военным, который помог Хафезу прийти к власти в 1970 году. Его изгнали из страны после попытки государственного переворота в 1983 году, но при этом его назначили на номинальный пост вице-президента.
Когда в 2000 году умер Хафез, его брат возражал против передачи власти Башару и безуспешно пытался объявить себя законным преемником. В 2011 году, когда в Сирии прокатилась волна восстания, Рифат из-за рубежа призывал своего племянника уйти в отставку, чтобы предотвратить гражданскую войну.
В 2021 году Рифат вернулся в Сирию из Франции, чтобы избежать судебного преследования. Всю его недвижимость во Франции конфисковали.
После прихода к власти сирийских повстанцев в 2024 году Рифат бежал в Ливан, переправившись через реку на спине одного из своих помощников, добавляет агентство со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
В марте 2024 года швейцарская прокуратура отметила, что передала в федеральный уголовный суд Швейцарии дело Рифата по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1982 году в сирийском городе Хама. В ноябре того же года суд сообщил сторонам процесса, что прекратит разбирательство из-за состояния здоровья обвиняемого и невозможности доставить его в Швейцарскую Конфедерацию.
 
