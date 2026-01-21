Объем федерального финансирования АПК Смоленской области вырастет на 49%

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2026 году объем федерального финансирования агропромышленного комплекса Смоленской области вырастет на 48,7% по сравнению с бюджетом 2025 года и достигнет 1651,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эти ресурсы позволят системно решать стратегические задачи отрасли.

Особое внимание будет уделено вовлечению земельных ресурсов в хозяйственный оборот — на эти цели направлено 520 миллионов рублей. Параллельно продолжится работа по благоустройству сельских территорий.

В городе Починок начнется программа развития опорного пункта с бюджетом в 1,082 миллиарда рублей. Эта инициатива призвана создать модель устойчивого роста для малых городов, сочетая модернизацию производства с повышением качества жизни местного населения.

"Считаю важным направлением нашей работы развитие агропромышленного комплекса, повышение качества жизни на селе. Важно, чтобы молодежь оставалась в сельской местности, видела перспективы для себя и своей семьи", — приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.