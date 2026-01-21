Рейтинг@Mail.ru
Объем федерального финансирования АПК Смоленской области вырастет на 49%
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:30 21.01.2026
Объем федерального финансирования АПК Смоленской области вырастет на 49%
Объем федерального финансирования АПК Смоленской области вырастет на 49% - РИА Новости, 21.01.2026
Объем федерального финансирования АПК Смоленской области вырастет на 49%
В 2026 году объем федерального финансирования агропромышленного комплекса Смоленской области вырастет на 48,7% по сравнению с бюджетом 2025 года и достигнет... РИА Новости, 21.01.2026
смоленская область
экономика
смоленская область
починок
василий анохин
смоленская область
починок
экономика, смоленская область, починок, василий анохин
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Починок, Василий Анохин
Объем федерального финансирования АПК Смоленской области вырастет на 49%

Объем федерального финансирования АПК Смоленщины вырастет на 48,7% в 2026 году

CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / СмоленскСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / Смоленск
Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2026 году объем федерального финансирования агропромышленного комплекса Смоленской области вырастет на 48,7% по сравнению с бюджетом 2025 года и достигнет 1651,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эти ресурсы позволят системно решать стратегические задачи отрасли.
Особое внимание будет уделено вовлечению земельных ресурсов в хозяйственный оборот — на эти цели направлено 520 миллионов рублей. Параллельно продолжится работа по благоустройству сельских территорий.
В городе Починок начнется программа развития опорного пункта с бюджетом в 1,082 миллиарда рублей. Эта инициатива призвана создать модель устойчивого роста для малых городов, сочетая модернизацию производства с повышением качества жизни местного населения.
"Считаю важным направлением нашей работы развитие агропромышленного комплекса, повышение качества жизни на селе. Важно, чтобы молодежь оставалась в сельской местности, видела перспективы для себя и своей семьи", — приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.
По его словам, в 2026 году планируется расширение мер государственной поддержки аграриев. В их число войдут введение дополнительных субсидий для производителей овощной продукции и авансирование лизинга. Такие шаги направлены на усиление конкурентоспособности отрасли, стимулирование кооперации и снижение финансовых рисков для сельхозпроизводителей.
Смоленская областьЭкономикаСмоленская областьПочинокВасилий Анохин
 
 
