Синоптик рассказал о погоде в Антарктиде, где остались альпинисты из России

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Погодные условия в той части Антарктиды, где находятся российские альпинисты, хорошие, ветер не больше 5 метров в секунду, температура воздуха до минус 38 градусов, страшной бури там нет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.