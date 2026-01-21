Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Антарктиде, где остались альпинисты из России - РИА Новости, 21.01.2026
11:50 21.01.2026
Синоптик рассказал о погоде в Антарктиде, где остались альпинисты из России
Синоптик рассказал о погоде в Антарктиде, где остались альпинисты из России
Погодные условия в той части Антарктиды, где находятся российские альпинисты, хорошие, ветер не больше 5 метров в секунду, температура воздуха до минус 38... РИА Новости, 21.01.2026
антарктида
евгений тишковец
https://ria.ru/20260121/antarktida-2069266663.html
антарктида
Новости
антарктида, евгений тишковец
Антарктида, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Антарктиде, где остались альпинисты из России

Тишковец сообщил, что погода в Антарктиде, где находятся туристы из РФ, хорошая

Дрейфующий айсберг в Антарктиде
Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Никита Назаров
Перейти в медиабанк
Дрейфующий айсберг в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Погодные условия в той части Антарктиды, где находятся российские альпинисты, хорошие, ветер не больше 5 метров в секунду, температура воздуха до минус 38 градусов, страшной бури там нет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Telegram-каналах появилась информация, что сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам. Гора Сидли в Антарктиде представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов. В среду в турклубе "7 вершин" РИА Новости сообщили, что альпинисты уже находятся в базовом лагере и вскоре улетают в Пунта-Аренас. Они чувствуют себя хорошо, пострадавших среди них нет.
"Что касается погоды, я не вижу там страшной бури. В этой части Антарктиды (где застряли российские туристы - ред.), там ничего подобного нет. В центре Антарктиды сейчас минус 35 - минус 38 градусов мороза. На побережье, где единственная станция "Русская", всего лишь минус 2 градуса. Ветер не больше 5 метров в секунду. Погодные условия хорошие. Данных метеостанции о сильной вьюге нет. А вот в другой части Антарктиды ураганный ветер до 29 метров в секунду, возможно, и больше", - рассказал Тишковец.
Антарктида - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Эксперт назвал альпинистов, застрявших на горе в Антарктиде, опытными
Антарктида Евгений Тишковец
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
