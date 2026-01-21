Синоптик рассказал о погоде в Антарктиде, где остались альпинисты из России

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Погодные условия в той части Антарктиды, где находятся российские альпинисты, хорошие, ветер не больше 5 метров в секунду, температура воздуха до минус 38 градусов, страшной бури там нет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Telegram-каналах появилась информация, что сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам. Гора Сидли в Антарктиде представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов. В среду в турклубе "7 вершин" РИА Новости сообщили, что альпинисты уже находятся в базовом лагере и вскоре улетают в Пунта-Аренас. Они чувствуют себя хорошо, пострадавших среди них нет.
"Что касается погоды, я не вижу там страшной бури. В этой части Антарктиды (где застряли российские туристы - ред.), там ничего подобного нет. В центре Антарктиды сейчас минус 35 - минус 38 градусов мороза. На побережье, где единственная станция "Русская", всего лишь минус 2 градуса. Ветер не больше 5 метров в секунду. Погодные условия хорошие. Данных метеостанции о сильной вьюге нет. А вот в другой части Антарктиды ураганный ветер до 29 метров в секунду, возможно, и больше", - рассказал Тишковец.