Рейтинг@Mail.ru
Анохин: цифры приема в колледжи и техникумы утвердили в Смоленской области - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:39 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/anokhin-2069437840.html
Анохин: цифры приема в колледжи и техникумы утвердили в Смоленской области
Анохин: цифры приема в колледжи и техникумы утвердили в Смоленской области - РИА Новости, 21.01.2026
Анохин: цифры приема в колледжи и техникумы утвердили в Смоленской области
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Контрольные цифры приема в колледжи и техникумы на новый учебный год утвердили в Смоленской области, в этих учреждениях выделят 5... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:39:00+03:00
2026-01-21T22:39:00+03:00
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
https://ria.ru/20260121/apk-2069280244.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: цифры приема в колледжи и техникумы утвердили в Смоленской области

Анохин: 5 тыс бюджетных мест выделят в колледжах и техникумах Смоленской области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Контрольные цифры приема в колледжи и техникумы на новый учебный год утвердили в Смоленской области, в этих учреждениях выделят 5 тысяч бюджетных мест, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Отмечается, что в 2026 году в области планируют заключить более 2,5 тысячи договоров о целевом обучении.
"Целевой набор охватит широкий круг специальностей. В их числе – строительство и ЖКХ, промышленность и машиностроение, энергетика, транспорт и дорожное хозяйство, информационные технологии, агропромышленный комплекс, здравоохранение, образование, социальная сфера, культура, туризм и сфера услуг", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Для целевиков, заключивших договоры с организациями в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, сохраняются ежемесячные выплаты и меры поддержки, сказал глава региона.
"В частности, помогаем студентам, обучающимся по договору целевого обучения, с жильем. Регион авансирует первоначальный взнос по ипотеке – сумма может составить до 1 миллиона рублей, а для дефицитных специалистов, в том числе учителей естественно-научных дисциплин – до 2 миллионов рублей", – подчеркнул Анохин.
Также в регионе предусмотрены ежемесячные выплаты на оплату коммунальных услуг до 2 тысяч рублей, компенсация найма жилья до 10 тысяч рублей и компенсация проживания в общежитии в размере 1 тысячи рублей.
Губернатор отметил, что для подготовки востребованных специалистов активно используются возможности федеральной программы "Профессионалитет". Так, в Смоленской области уже работают пять отраслевых кластеров, а в этом году планируется открыть еще один – для подготовки педагогов.
В прошлом году в Смоленской области было заключено более 1,3 тысячи договоров на целевое обучение в системе среднего профессионального образования. В колледжах и техникумах региона обучаются свыше 3,1 тысячи целевиков.
"Целевое обучение – эффективный инструмент решения кадровых вопросов для различных отраслей экономики. Оно помогает нашей молодежи получить востребованную профессию и начать карьеру на родной земле, а Смоленской области – готовить профессионалов, исходя из реальных потребностей", – заявил Анохин.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Объем федерального финансирования АПК Смоленской области вырастет на 49%
Вчера, 12:30
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала