Анохин: цифры приема в колледжи и техникумы утвердили в Смоленской области

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Контрольные цифры приема в колледжи и техникумы на новый учебный год утвердили в Смоленской области, в этих учреждениях выделят 5 тысяч бюджетных мест, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Отмечается, что в 2026 году в области планируют заключить более 2,5 тысячи договоров о целевом обучении.

"Целевой набор охватит широкий круг специальностей. В их числе – строительство и ЖКХ, промышленность и машиностроение, энергетика, транспорт и дорожное хозяйство, информационные технологии, агропромышленный комплекс, здравоохранение, образование, социальная сфера, культура, туризм и сфера услуг", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

Для целевиков, заключивших договоры с организациями в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, сохраняются ежемесячные выплаты и меры поддержки, сказал глава региона.

"В частности, помогаем студентам, обучающимся по договору целевого обучения, с жильем. Регион авансирует первоначальный взнос по ипотеке – сумма может составить до 1 миллиона рублей, а для дефицитных специалистов, в том числе учителей естественно-научных дисциплин – до 2 миллионов рублей", – подчеркнул Анохин.

Также в регионе предусмотрены ежемесячные выплаты на оплату коммунальных услуг до 2 тысяч рублей, компенсация найма жилья до 10 тысяч рублей и компенсация проживания в общежитии в размере 1 тысячи рублей.

Губернатор отметил, что для подготовки востребованных специалистов активно используются возможности федеральной программы "Профессионалитет". Так, в Смоленской области уже работают пять отраслевых кластеров, а в этом году планируется открыть еще один – для подготовки педагогов.

В прошлом году в Смоленской области было заключено более 1,3 тысячи договоров на целевое обучение в системе среднего профессионального образования. В колледжах и техникумах региона обучаются свыше 3,1 тысячи целевиков.