Анохин рассказал об обновлении Смоленской областной больницы
Смоленская область
Смоленская область
 
20:04 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/anokhin-2069415862.html
Анохин рассказал об обновлении Смоленской областной больницы
Анохин рассказал об обновлении Смоленской областной больницы - РИА Новости, 21.01.2026
Анохин рассказал об обновлении Смоленской областной больницы
Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о ходе обновления комплекса областной клинической больницы. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:04:00+03:00
2026-01-21T20:04:00+03:00
смоленская область
василий анохин
https://ria.ru/20260118/anokhin-2068628142.html
Новости
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин рассказал об обновлении Смоленской областной больницы

Василий Анохин рассказал о ходе обновления Смоленской областной больницы

Василий Анохин
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о ходе обновления комплекса областной клинической больницы.
"В Смоленской областной клинической больнице ежедневно спасают десятки жизней. Мы делаем все необходимое, чтобы условия для пациентов и врачей становились лучше", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Глава региона рассказал о возведении нового модульного приемного отделения: оно будет многофункциональным, в нем проработают полный цикл оказания медицинской помощи.
"В новом отделении предусмотрены зоны распределения пациентов по степени тяжести, палаты, кабинеты рентгенологической диагностики и компьютерной томографии", – подчеркнул Анохин.
Обновление комплекса коснется и других подразделений медучреждения региона.
"В активной фазе – капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации. Здесь будут обновлены инженерные коммуникации, заменят полы и окна, в палатах и кабинетах установят современные потолочные консоли для размещения медицинского оборудования", – написал губернатор.
Реконструкция затрагивает и операционный блок, где врачи будут проводить сложные операции нейрохирургического, урологического и других профилей. Уже сейчас учреждение оснащается новым современным оборудованием, сказал Анохин.
"Недавно больница получила новую эндоскопическую технику, оборудование для урологического отделения, современный лазерный аппарат российского производства, который позволяет проводить малоинвазивные операции с минимальной травматичностью для пациентов", – подчеркнул губернатор.
Помимо этого, обновляется внешний облик больницы: уже отремонтированы фасады зданий, ведется замена окон.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Анохин: Смоленская область вводит новые меры поддержки семей в 2026 году
18 января, 17:22
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
