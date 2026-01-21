Рейтинг@Mail.ru
Российские альпинисты не были заблокированы на горе Сидли, сообщил гид - РИА Новости, 21.01.2026
12:06 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/alpinisty-2069273882.html
Российские альпинисты не были заблокированы на горе Сидли, сообщил гид
Российские альпинисты не были заблокированы на горе Сидли, сообщил гид - РИА Новости, 21.01.2026
Российские альпинисты не были заблокированы на горе Сидли, сообщил гид
Альпинисты из РФ не были заблокированы на горе Сидли в Антарктиде, сообщили РИА Новости гиды группы Артем Ростовцев и Александр Дорожуков. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:06:00+03:00
2026-01-21T12:06:00+03:00
антарктида, россия, происшествия
Антарктида, Россия, Происшествия
Российские альпинисты не были заблокированы на горе Сидли, сообщил гид

РИА Новости: Альпинисты из РФ не были заблокированы на горе Сидли в Антарктиде

© Fotolia / DavidЛьды в Антарктиде
Льды в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Fotolia / David
Льды в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Альпинисты из РФ не были заблокированы на горе Сидли в Антарктиде, сообщили РИА Новости гиды группы Артем Ростовцев и Александр Дорожуков.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что, по данным источника, сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде представляет из себя потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
"У нас все было по плану. Никакой блокировки группы не было. Да, была не очень хорошая погода. Но мы поднялись на вершину и спустились. Сегодня уже вылетаем на большую землю. Состояние у всех отличное", - рассказал Дорожуков.
Ростовцев также сообщил, что на вершине вулкана группа не застревала. По его словам, были сложности с вылетом "под гору" из-за погодных условий.
В турклубе "7 вершин" РИА Новости сообщали, что альпинисты из РФ, поднимавшиеся на гору Сидли в Антарктиде уже находятся в базовом лагере и улетают в среду в Пунта-Аренас, группа чувствует себя хорошо, пострадавших нет.
Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция Новолазаревская - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Эксперт оценил маршрут в Антарктиде, где застряли российские альпинисты
