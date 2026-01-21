Эксперт рассказал, сколько альпинисты могут находиться в Антарктиде

По словам собеседника агентства, из-за условий в Антарктиде подъем на гору в четыре тысячи метров ощущается, как подъем на высоту в 6-8 тысяч метров.

"Низкие температуры, непогода, разряженный воздух, на высоте там 6 тысяч метров люди могут находиться дней 10, достаточно, скажем, в относительной безопасности, а потом уже наступает истощение организма. То есть ситуация у них сейчас критическая. Если непогода продлится достаточно долго, ну, скажем, несколько дней там - три, четыре, это будет уже ситуация близко к смерти", - отметил представитель федерации.