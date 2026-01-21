Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько альпинисты могут находиться в Антарктиде - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/alpinisty-2069269308.html
Эксперт рассказал, сколько альпинисты могут находиться в Антарктиде
Эксперт рассказал, сколько альпинисты могут находиться в Антарктиде - РИА Новости, 21.01.2026
Эксперт рассказал, сколько альпинисты могут находиться в Антарктиде
Группа российских альпинистов, застрявших на горе Сидли в Антарктиде из-за непогоды, оказались в критической ситуации, в условиях низких температур можно... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:52:00+03:00
2026-01-21T11:52:00+03:00
антарктида
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830912842_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_42fb0135cb49e2ce284a4559f802bb84.jpg
https://ria.ru/20260121/pyatnitsin-2069239128.html
антарктида
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830912842_456:0:3000:1908_1920x0_80_0_0_9a7cc5a63fc25153c78bea0689290a94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антарктида, россия, происшествия
Антарктида, Россия, Происшествия
Эксперт рассказал, сколько альпинисты могут находиться в Антарктиде

РИА Новости: альпинисты могут безопасно находиться в Антарктиде 10 дней

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская"
Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция Новолазаревская - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Группа российских альпинистов, застрявших на горе Сидли в Антарктиде из-за непогоды, оказались в критической ситуации, в условиях низких температур можно безопасно находиться при хорошем уровне подготовки до 10 дней, сообщил РИА Новости представитель Федерации альпинистов России.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что, по данным источника, сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде представляет из себя потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
По словам собеседника агентства, из-за условий в Антарктиде подъем на гору в четыре тысячи метров ощущается, как подъем на высоту в 6-8 тысяч метров.
"Низкие температуры, непогода, разряженный воздух, на высоте там 6 тысяч метров люди могут находиться дней 10, достаточно, скажем, в относительной безопасности, а потом уже наступает истощение организма. То есть ситуация у них сейчас критическая. Если непогода продлится достаточно долго, ну, скажем, несколько дней там - три, четыре, это будет уже ситуация близко к смерти", - отметил представитель федерации.
Горный массив Вольтадт в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Бывает и хуже": Пятницин высказался о застрявших в Антарктиде альпинистах
10:10
 
АнтарктидаРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала