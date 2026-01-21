https://ria.ru/20260121/alpinisty-2069269308.html
Эксперт рассказал, сколько альпинисты могут находиться в Антарктиде
Эксперт рассказал, сколько альпинисты могут находиться в Антарктиде
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Группа российских альпинистов, застрявших на горе Сидли в Антарктиде из-за непогоды, оказались в критической ситуации, в условиях низких температур можно безопасно находиться при хорошем уровне подготовки до 10 дней, сообщил РИА Новости представитель Федерации альпинистов России.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что, по данным источника, сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде
представляет из себя потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
По словам собеседника агентства, из-за условий в Антарктиде подъем на гору в четыре тысячи метров ощущается, как подъем на высоту в 6-8 тысяч метров.
"Низкие температуры, непогода, разряженный воздух, на высоте там 6 тысяч метров люди могут находиться дней 10, достаточно, скажем, в относительной безопасности, а потом уже наступает истощение организма. То есть ситуация у них сейчас критическая. Если непогода продлится достаточно долго, ну, скажем, несколько дней там - три, четыре, это будет уже ситуация близко к смерти", - отметил представитель федерации.