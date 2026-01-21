Медики попросили не включать алкоголь в эксперимент по онлайн-торговле

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Представители медицинского сообщества предложили прекратить действующий эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков, а также исключить возможность его расширения на алкогольную и табачную продукцию.

Соответствующие документы в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами обращений выступили психиатр-нарколог, основатель "Клиники Василия Шурова "Первый шаг" Василий Шуров, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова, президент Национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев, член Российского общества кардиологов Денис Прокофьев, член Правления Ассоциации Директоров по коммуникациям, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Право на чудо" Екатерина Коляда.

"Просим вас: принять решение о прекращении действующего эксперимента по онлайн-продаже энергетических напитков, тем более исключить возможность его расширения на алкогольную и табачную продукцию; инициировать внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающих запрет на любые формы экспериментов по дистанционной реализации энергетиков, алкогольной продукции и табака, а также оборот вейпов в России в целях защиты здоровья населения", - сказано в обращении на имя Мишустина

В обращениях отмечается, что расширение эксперимента онлайн-продаж на алкоголь и табак в РФ приведет к резкому росту заболеваемости и смертности населения, особенно среди молодежи и трудоспособного населения, подрыву достигнутых демографических и социальных результатов, увеличению нагрузки на систему здравоохранения, а также к экономическим потерям, из-за снижения ВВП, связанного с преждевременной смертностью трудоспособных граждан.

"Просим вас: рассмотреть возможность внесения в Госдуму законодательной инициативы, направленной на запрет любых форм дистанционной реализации товаров, свободная продажа которых ограничена в целях защиты здоровья населения, включая энергетические напитки, алкогольную и табачную продукцию; рассмотреть возможность внесения в Госдуму законодательной инициативы, направленной на запрет осуществления экспериментов по дистанционной реализации энергетиков, алкогольной продукции и табака, а также оборот вейпов в России в целях защиты здоровья населения", - сказано в документе на имя Володина

Кроме того, авторы обращения предлагают обеспечить рассмотрение вопроса о прекращении действующего эксперимента по онлайн-продаже энергетиков с последующей онлайн-реализацией алкоголя и табака в рамках профильных думских комитетов, а также инициировать парламентские слушания по проблеме цифровой доступности психоактивных веществ и ее последствиям для демографического будущего страны.

"Сохранение здоровья граждан, защита детей и подростков, укрепление семьи и достижение национальных демографических целей должны оставаться безусловными приоритетами законодательной политики Российской Федерации", - заключается в документах.