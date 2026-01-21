Рейтинг@Mail.ru
Медики попросили не включать алкоголь в эксперимент по онлайн-торговле - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/alkogol-2069309722.html
Медики попросили не включать алкоголь в эксперимент по онлайн-торговле
Медики попросили не включать алкоголь в эксперимент по онлайн-торговле - РИА Новости, 21.01.2026
Медики попросили не включать алкоголь в эксперимент по онлайн-торговле
Представители медицинского сообщества предложили прекратить действующий эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков, а также исключить возможность его РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:16:00+03:00
2026-01-21T14:16:00+03:00
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
олег качанов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064422955_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_722320d6239d5c7583c2dde5690e9295.jpg
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069193023.html
https://ria.ru/20260119/alkogol-2068860923.html
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068645322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064422955_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_501ec7d167bf3ed035786ac9822a1c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, вячеслав володин, олег качанов, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Олег Качанов, Госдума РФ, Общество
Медики попросили не включать алкоголь в эксперимент по онлайн-торговле

Медики попросили Мишустина не включать алкоголь в эксперимент по онлайн-торговле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в московском супермаркете
Продажа алкоголя в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Продажа алкоголя в московском супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Представители медицинского сообщества предложили прекратить действующий эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков, а также исключить возможность его расширения на алкогольную и табачную продукцию.
Соответствующие документы в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами обращений выступили психиатр-нарколог, основатель "Клиники Василия Шурова "Первый шаг" Василий Шуров, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова, президент Национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев, член Российского общества кардиологов Денис Прокофьев, член Правления Ассоциации Директоров по коммуникациям, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Право на чудо" Екатерина Коляда.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Госдуме предложили размещать на алкоголе "устрашающие" картинки
01:10
"Просим вас: принять решение о прекращении действующего эксперимента по онлайн-продаже энергетических напитков, тем более исключить возможность его расширения на алкогольную и табачную продукцию; инициировать внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающих запрет на любые формы экспериментов по дистанционной реализации энергетиков, алкогольной продукции и табака, а также оборот вейпов в России в целях защиты здоровья населения", - сказано в обращении на имя Мишустина.
В обращениях отмечается, что расширение эксперимента онлайн-продаж на алкоголь и табак в РФ приведет к резкому росту заболеваемости и смертности населения, особенно среди молодежи и трудоспособного населения, подрыву достигнутых демографических и социальных результатов, увеличению нагрузки на систему здравоохранения, а также к экономическим потерям, из-за снижения ВВП, связанного с преждевременной смертностью трудоспособных граждан.
"Просим вас: рассмотреть возможность внесения в Госдуму законодательной инициативы, направленной на запрет любых форм дистанционной реализации товаров, свободная продажа которых ограничена в целях защиты здоровья населения, включая энергетические напитки, алкогольную и табачную продукцию; рассмотреть возможность внесения в Госдуму законодательной инициативы, направленной на запрет осуществления экспериментов по дистанционной реализации энергетиков, алкогольной продукции и табака, а также оборот вейпов в России в целях защиты здоровья населения", - сказано в документе на имя Володина.
Бар алкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Крупнейшие производители алкоголя испытывают дефицит спроса, пишет FT
19 января, 18:06
Кроме того, авторы обращения предлагают обеспечить рассмотрение вопроса о прекращении действующего эксперимента по онлайн-продаже энергетиков с последующей онлайн-реализацией алкоголя и табака в рамках профильных думских комитетов, а также инициировать парламентские слушания по проблеме цифровой доступности психоактивных веществ и ее последствиям для демографического будущего страны.
"Сохранение здоровья граждан, защита детей и подростков, укрепление семьи и достижение национальных демографических целей должны оставаться безусловными приоритетами законодательной политики Российской Федерации", - заключается в документах.
Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, и, в случае его успешного проведения, полноценно запустить механизм, заявлял в ноябре замглавы министерства Олег Качанов на форуме "Цифровые решения". По его словам, технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов, которые уже действуют. Речь идет о прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС), а также о фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС. В сентябре гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказывал о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн.
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В школах на Украине запретили нунчаки, арбалеты, сигареты и алкоголь
18 января, 19:58
 
РоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинОлег КачановГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала