19:39 21.01.2026
Алиханов рассказал о работе по лекарствам против ВИЧ и гепатита
Алиханов рассказал о работе по лекарствам против ВИЧ и гепатита
Алиханов рассказал о работе по лекарствам против ВИЧ и гепатита

Алиханов: России предстоит проделать большую работу по лекарствам против ВИЧ

© Фото : Минпромторг РоссииМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
© Фото : Минпромторг России
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. России предстоит проделать большую работу по лекарствам против ВИЧ, гепатита и инсулиновым препаратам, пока госзакупки там около половины или чуть больше, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Большая работа предстоит проделать по лекарствам против ВИЧ, гепатита и инсулиновым препаратам, где мы пока закрываем около половины или чуть больше от общего объема госзакупок", - сказал Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Появились новые детали в деле медсестры, заразившей несколько человек ВИЧ
17 декабря 2025, 15:46
 
ОбществоРоссияАнтон АлихановВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
