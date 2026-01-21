Шохин объяснил, почему ЕС не решается конфисковать российские активы

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европейцы не решаются конфисковать замороженные российские активы, потому что боятся юридических последствий и финансовых потерь, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.

"Очень важно, что все-таки европейцы пришли к выводу, что конфисковать эти активы опасно, потому что Euroclear , как основной держатель этих активов, окажется под ударом судебных возможных исков и потерь", - сказал Шохин

Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева . Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.

Как заявлял по итогам состоявшегося в конце прошлого года саммита в Брюсселе премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.

"Но есть и другая сторона вопроса – это подрыв доверия к институту Евросоюза, что для многих является тоже достаточно чувствительным шагом, поскольку нормы международного права видимо ещё где-то работают", - заметил глава РСПП

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Вместе с тем, Шохин обратил внимание на странное совпадение между объемами замороженных активов РФ и суммой исковых требований американского фонда Noble Capital к России по так называемым "царским долгам".

"Недавно появилась идея встречных претензий к России по царским долгам, которые чудесным образом совпадают по расчетам авторов инициативы с замороженными активами РФ", - сказал глава РСПП.