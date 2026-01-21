https://ria.ru/20260121/aeroflot-2069335213.html
"Аэрофлот" вошел в топ-5 Рейтинга работодателей России от hh.ru
"Аэрофлот" вошел в топ-5 Рейтинга работодателей России от hh.ru - РИА Новости, 21.01.2026
"Аэрофлот" вошел в топ-5 Рейтинга работодателей России от hh.ru
"Аэрофлот" вошел в топ-5 Рейтинга работодателей России от российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, перевозчик занял пятое место в категории "Крупнейшие... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21
2026-01-21T15:43:00+03:00
2026-01-21T18:43:00+03:00
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" вошел в топ-5 Рейтинга работодателей России от российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, перевозчик занял пятое место в категории "Крупнейшие компании", чья численность сотрудников превышает 5001 человек, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что авиаперевозчик стал единственной компанией транспортной отрасли, вошедшей в топ-5 Рейтинга в этой категории – также там находятся Альфа-банк, ВТБ, X5 Group и "Сибур". По итогам 2025 года в перечень вошли свыше 1,7 тысячи отечественных компаний из всех отраслей. География работодателей охватывает восемь федеральных округов и 69 регионов.
Позиции в рейтинге распределяются по результатам голосования соискателей hh.ru, опроса сотрудников для оценки их уровня удовлетворенности и лояльности, анкетирования по HR-процессам и отзывов бывших сотрудников.
В пресс-службе перевозчика подчеркнули: компания проявляет заботу о благополучии сотрудников, последовательно улучшает условия труда и предлагает актуальные сервисы для персонала.
В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году компания перевезла 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.