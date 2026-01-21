"Аэрофлот" вошел в топ-5 Рейтинга работодателей России от hh.ru

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" вошел в топ-5 Рейтинга работодателей России от российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, перевозчик занял пятое место в категории "Крупнейшие компании", чья численность сотрудников превышает 5001 человек, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что авиаперевозчик стал единственной компанией транспортной отрасли, вошедшей в топ-5 Рейтинга в этой категории – также там находятся Альфа-банк, ВТБ, X5 Group и "Сибур". По итогам 2025 года в перечень вошли свыше 1,7 тысячи отечественных компаний из всех отраслей. География работодателей охватывает восемь федеральных округов и 69 регионов.

Позиции в рейтинге распределяются по результатам голосования соискателей hh.ru, опроса сотрудников для оценки их уровня удовлетворенности и лояльности, анкетирования по HR-процессам и отзывов бывших сотрудников.

В пресс-службе перевозчика подчеркнули: компания проявляет заботу о благополучии сотрудников, последовательно улучшает условия труда и предлагает актуальные сервисы для персонала.